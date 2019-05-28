Футбол

ЦСКА начнет подготовку к новому сезону 15 июняРИА Новости вчера в 11:15

Футболисты московского ЦСКА начнут подготовку к новому сезону чемпионата России 15 июня, сообщается на сайте армейского клуба. Как отмечается, в этот день команда соберется на базе в Ватутинках, где проведет первый тренировочный сбор.
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Кононов — о Кубке «Матч Премьер»: «Спартак» ждут интересные игры

Чемпионатвчера в 15:51

ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» сразятся за Кубок Париматч Премьер

Матч ТВвчера в 10:23

«Спартак» сыграет с ЦСКА 30 июня на сборах в Австрии

Sports.ruвчера в 11:15

Селихов поймал щуку. Фото

Спорт-Экспрессвчера в 14:17

ЦСКА начнет подготовку к новому сезону 15 июня

Sport24.ruвчера в 11:24

«Зенит» не примет участие в летнем Кубке «Матч Премьер»

Нева Спорт28 мая в 08:53

В Австрии пройдет турнир с участием клубов РПЛ

Все про Спорт ру28 мая в 03:36
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Кино

Открытие VIII Забайкальского кинофестиваля состоялось в Чите

Обновлено вчера в 06:40
Происшествия

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте

Обновлено вчера в 04:41
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов

Армейский склад в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу Петра Порошенко.
Обновлено в 01:31
Политика

В команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным

Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 01:25
Политика

Россия предложила Японии полностью отказаться от виз

Россия предложила Японии ввести полный безвизовый режим и намерена продолжить обсуждение данной инициативы.
Обновлено в 01:28
Политика

«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:16
Баскетбол

«Торонто» с победы над «Голден Стэйт» начал финальную серию НБА

"Торонто" обыграл "Голден Стэйт" в первом матче финала НБА (118:109).
Обновлено вчера в 23:38
Общество

В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом

В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
Обновлено вчера в 12:38
Футбол

Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20

Завершился матч чемпионата мира U20 в группе C между сборными Норвегии и Гондураса. Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин».
Обновлено вчера в 14:32
Финансы

В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала

Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Секретарь СНБО Украины: Зеленский с Россией пока не контактировал

Взаимоотношений президента Украины Владимира Зеленского с Российской Федерацией пока нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк 30 мая на телеканале «1+1».
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Обновлено вчера в 16:54
Политика

Путин разрешил ФСИН запрещать въезд иностранцам в Россию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который даст ФСИН полномочия запрещать иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию России.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне

Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Авто

Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом

Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено 29 мая в 00:53
Наука

На дне Северного моря обнаружили затонувший мир

Исследователи из Университета Бредфорда (Великобритания) во время 11-дневной экспедиции обнаружили на дне Северного моря затопленный ландшафт, который, как предполагается, частично сохранил древние поселения, сообщает Live Science.
Обновлено вчера в 14:30
Авто

Залью масло LongLife и смогу год не менять его? - Вовсе нет!

Само собой, что если реальное состояние масла визуально ухудшилось, менять его нужно безо всяких рекомендаций.
Обновлено в 01:00
Хоккей

«Торонто» может обменять Никиту Зайцева

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика

Оценка роста ВВП США в I квартале снижена до 3,1%

Внешняя торговля прибавила 0,96 п. п. к росту ВВП, а не 1,03 п. п. Ссылки по теме Повышение пошлин на китайский импорт повредит экономическому росту США ФРС не ожидает изменений в монетарной политике в ближайшее время Потребительское доверие в США в мае неожиданно выросло до 134,1 пункта Оценка роста государственных расходов повышена до 2,5% с 2,4%.
Обновлено вчера в 08:43
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера оказались тихоходными

Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
Обновлено в 00:02
Общество

Кадастровая палата подвела итоги горячей линии для дачников

Серия горячих линий и дни открытых дверей прошли во всех региональных филиалах, а специалисты ведомства ответили на вопросы владельцев приусадебных участков.
Обновлено вчера в 15:03
Общество

В ООН рассказали о пытках Ассанжа в Британии

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер выразил беспокойство в связи с состояние основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, слушая по делу которого в Лондоне перенесли из-за ухудшения его самочувствия.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие

На Украине разбился вертолёт Ми-8. Погибли четыре человека

Обновлено вчера в 01:39
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