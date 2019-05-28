ЦСКА начнет подготовку к новому сезону 15 июняРИА Новости вчера в 11:15

Футболисты московского ЦСКА начнут подготовку к новому сезону чемпионата России 15 июня, сообщается на сайте армейского клуба. Как отмечается, в этот день команда соберется на базе в Ватутинках, где проведет первый тренировочный сбор.

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