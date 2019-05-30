Футбол

ЦСКА начнет подготовку к новому сезону 15 июняРИА Новости 11:15

Футболисты московского ЦСКА начнут подготовку к новому сезону чемпионата России 15 июня, сообщается на сайте армейского клуба. Как отмечается, в этот день команда соберется на базе в Ватутинках, где проведет первый тренировочный сбор.
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В июне «Спартак» сыграет товарищеский матч с новичком РПЛ «Сочи»

Чемпионат11:24

ЦСКА начнет подготовку к новому сезону 15 июня

Sport24.ru11:24

ЦСКА начнет подготовку к новому сезону 15 июня

РИА Новости11:15

«Спартак» сыграет с ЦСКА 30 июня на сборах в Австрии

Sports.ru11:15

ЦСКА после отпуска проведет сбор в Ватутинках

Спорт-Экспресс12:27

ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» сразятся за Кубок Париматч Премьер

Матч ТВ10:23

ЦСКА со «Спартаком» выиграли утешительные титулы

Аргументы неделивчера в 15:10
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено 28 мая в 08:42
Политика

Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму

Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.
Обновлено в 12:08
Футбол

Игнатьев отказался комментировать слухи о своем уходе из «Краснодара»

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев заявил, что не будет комментировать информацию о своем возможном уходе из команды.
Обновлено в 12:03
Происшествия

12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров полиции, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

В Петербурге спущен на воду новейший корабль противоминной обороны

На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) в Северной столице в четверг, 30 мая, спустили на воду новейший корабль противоминной обороны, морской тральщик «Владимир Емельянов» (проект 12 700 «Александрит»).
Обновлено в 11:00
Политика

В Кремле обеспокоены данными статистики о снижении доходов россиян

Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:17
Музыка

Нейросеть от Microsoft написала картину по мотивам песни «На Заре»

Обновлено в 10:09
Культура

Джоан Роулинг опубликует новые книги по вселенной Гарри Поттера

Писатель Джоан Роулинг в ближайшее время издаст четыре новых рассказа по вселенной Гарри Поттера.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Виктория Исакова впервые показала маленькую дочь

Виктория всячески охраняет девочку от досужего интереса, любопытных взглядов.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей

Обновлено в 10:37
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Общество

Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО

Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".
Обновлено в 05:40
Авто

Депутаты хотят разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

«Справедливая Россия» внесла в Государственную думу законопроект, разрешающий тратить материнский капитал на покупку автомобиля, сообщила пресс-служба фракции.
Обновлено в 07:19
Транспорт

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Религия

Епископ Фома перестал возглавлять Сызранскую епархию

Синод постановил назначить викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Павлово-Посадский» епископа Сызранского и Жигулевского Фому, с освобождением его от управления Сызранской епархией.
Обновлено в 12:58
Финансы

Россияне начали массово скупать валюту

В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.
Обновлено в 10:40
Политика

Россиянка возглавит штаб-квартиру ООН в Женеве

Россиянка Татьяна Валовая назначена главой штаб-квартиры ООН в Женеве. Об этом сообщается на сайте всемирной организации.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье

На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.
Обновлено вчера в 15:07
Политика

Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».
Обновлено в 12:28
Наука

Европейцы представили модель гиперзвукового высотного авиалайнера

Ранее стало известно, что европейские исследователи начали работу над инновационным гиперзвуковым пассажирским самолетом, который сможет летать на очень большой высоте.
Обновлено в 09:29
Происшествия

В Башкирии завели дело на кассира, подозреваемую в краже 20 млн рублей

35-летняя жительница Салавата Луиза Хайруллина, объявленная в розыск в связи с пропажей из кассы банка более 20 миллионов рублей, теперь стала фигурантом уголовного дела.
Обновлено в 04:49
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

Обновлено в 11:00
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Меган Маркл запланировала дату поездки с сыном в Америку

Стало известно, что поездка запланирована на самое ближайшее время.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Экс-совладельца ГК «Город» Руслана Ванчугова выпустили на свободу

Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока домашнего ареста Руслану Ванчугову, обвиняемому в хищении денег дольщиков, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации

В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.
Обновлено в 08:45
Здоровье

В Елизаветинском хосписе пройдет благотворительная акция

Благотворительная акция, посвященная Дню защиты детей, пройдет в Елизаветинском хосписе в Истре.
Обновлено в 13:08
Энергетика

Цены на нефть упали после публикации данных о запасах в США

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б / с) - до 12,3 млн б / с. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей.
Обновлено в 11:29
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