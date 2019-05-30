Футбол

ЦСКА начнет подготовку к новому сезону 15 июняРИА Новости 11:15

Футболисты московского ЦСКА начнут подготовку к новому сезону чемпионата России 15 июня, сообщается на сайте армейского клуба. Как отмечается, в этот день команда соберется на базе в Ватутинках, где проведет первый тренировочный сбор.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Спартак» сыграет с ЦСКА 30 июня на сборах в Австрии

Sports.ru11:15

В июне «Спартак» сыграет товарищеский матч с новичком РПЛ «Сочи»

Чемпионат11:24

ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» сразятся за Кубок Париматч Премьер

Матч ТВ10:23

Стал известен график подготовки ЦСКА к новому сезону

Sportbox.RU11:42

ЦСКА начнет подготовку к новому сезону 15 июня

Sport24.ru11:24

«Спартак» опубликовал график подготовки к новому сезону

Спорт-Экспресс10:37

ЦСКА со «Спартаком» выиграли утешительные титулы

Аргументы неделивчера в 15:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 12:03, Ашберн
Игры

Microsoft анонсировала Xbox Game Pass для PC

Больше о Xbox Game Pass для PC компания расскажет 9 июня в рамках конференции Microsoft на E3 2019.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В Британии «Мама года» убила мужа за отказ пустить ее в магазин

Обновлено в 11:47
Общество

Магаданец создал сайт, отражающий растущий долг города и доход мэра

Магаданский блогер Александр Багно создал ресурс, на котором жители города могут в режиме онлайн проследить, как растут долги города и области, а вместе с ними и доход мэра Магадана Юрия Гришана.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье

На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.
Обновлено вчера в 15:07
Энергетика

Прибыль «Газпрома» выросла на 44%

По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

Появилось изображение гиперзвуковой ракеты США

Портал Breaking Defence опубликовал часть презентации создаваемой американской системы гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования (Hypersonic Weapons System, HWS).
Обновлено вчера в 06:52
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Катер с туристами затонул в Будапеште после столкновения с теплоходом

На реке Дунай в столице Венгрии в Будапеште затонул туристический катер. Жертвами кораблекрушения стали как минимум семь человек.
Обновлено в 03:58
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Здоровье

Алексей Текслер не допустит оптимизации южноуральских больниц

Оптимизация стала одним из наиболее резонансных явлений в региональном здравоохранении за последние годы.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ

На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Происшествия

В суды Петербурга поступили дела после массовой облавы на мигрантов

Районные суды Петербурга начали регистрировать и рассматривать материалы по делам об административных правонарушениях в отношении уроженцев Таджикистана и Узбекистана, которых задержали после массовой облавы 29 и 30 мая 2019 года по поручению начальника Главного управления МВД России генерал-майора полиции Романа Плугина.
Обновлено в 11:29
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Обновлено в 04:31
Общество

Ливень с градом обрушился на Москву

По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный

Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:28
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Авто

Jaguar объявил цены на обновленный Jaguar XE для рынка РФ

Российские дилеры Jaguar начали прием заказов на обновленный седан XE.
Обновлено в 04:14
Политика

Госдума рассмотрит проект о приостановлении ДРСМД 18 июня

Государственная дума рассмотрит проект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в приоритетном порядке 18 июня.
Обновлено в 05:54
Игры

343 Industries показала почти час геймплея Halo: Reach на ПК

Обновлено в 08:59
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Политика

Зеленский встретился с родственниками пленных

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с родственниками украинцев, которые находятся в плену в Донбассе, а также были задержаны или осуждены в России.
Обновлено в 11:02
Кино

Джоан Роулинг выпустит новые книги о «Гарри Поттере»

Первая книга, которая называется «Гарри Поттер: Путешествие через чары и защиту от темных искусств» появится на прилавках книжных магазинов в конце июня этого года.
Обновлено в 11:50
Экономика

Суд признал банкротом бывшего владельца российского Forbes

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бизнесмена Александра Федотова, который до осени прошлого года владел российской версией журнала Forbes, передает RNS.
Обновлено в 10:14
Общество

IKEA реконструировала комнаты из «Друзей» и «Симпсонов»

"Комната для семей" воссоздает обстановку гостиной семейства Симпсонов, "комната для друзей" - квартиры Моники из сериала "Друзья", а "комната для всех" - гостиной Байерсов из сериала "Очень странные дела", правда, без некоторых мистических элементов.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Неизвестный поджег себя у Белого дома

Неизвестный мужчина поджег себя в парке у Белого дома. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Секретной службы США.
Обновлено в 08:43
Политика

Президент Сербии обсудил с послом России кризис в Косове

Президент Сербии Александар Вучич обсудил с послом России в Сербии Александром Чепуриным кризис в Косове и Метохии.
Обновлено в 11:31
Общество

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за костры в лесу

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по данным статистики причинами лесных пожаров в 80 процентах случаях становится человеческий фактор.
Обновлено в 10:24
Футбол

«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ

Обновлено в 11:50
Футбол

Восемь футболистов «Челси» вошли в символическую команду Лиги Европы

Восемь футболистов лондонского "Челси" вошли в символическую команду Лиги Европы по итогам сезона-2018/19, сообщает пресс-служба УЕФА.
Обновлено в 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное