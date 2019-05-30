Футбол
ЦСКА начнет подготовку к новому сезону 15 июняРИА Новости 11:15
Футболисты московского ЦСКА начнут подготовку к новому сезону чемпионата России 15 июня, сообщается на сайте армейского клуба. Как отмечается, в этот день команда соберется на базе в Ватутинках, где проведет первый тренировочный сбор.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Футбол
«Нижний Новгород» в меньшинстве уступил «Крыльям Советов»
Обновлено в 13:56
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж»
«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
Обновлено в 12:20
Космос
Самая крупная «безымянная» планета Солнечной системы получила имя
Выяснилось, что радиус планеты оказался на 300 километров больше прошлых оценок, что автоматом сделало ее самой крупной «безымянной» карликовой планетой.
Обновлено в 13:11
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен
Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Здоровье
Ученые назвали сокращающие жизнь продукты
Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Обновлено в 16:54
Спорт
Бер назвал извинения Друзя неискренними
В феврале Бер и Друзь обвинили друг друга в подкупе.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ
На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Политика
Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook
Ряд акционеров компании Facebook не смог снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров из-за недостаточного количества голосов на собрании акционеров.
Обновлено в 17:51
Экономика
Гендиректора «дочки» Ростеха сменят из-за жалоб о задержке зарплаты
Трудовой коллектив Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), входящего в "Ростех", пожаловался Путину на многомесячные задержки зарплаты, предбанкротное состояние и отсутствие должного внимания руководства "Ростеха" к проблемам предприятия.
Обновлено в 14:24
Футбол
Александр Ерохин рассказал о самой ценной футболке в своей коллекции. Она принадлежит чемпиону мира-2019
Футболист «Зенита» и сборной России Александр Ерохин рассказал о своей колекции игровых футболок.
Обновлено в 18:26
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ
В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Названы возможные причины крушения Ми-8
В украинской военной прокуратуре назвали основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области, сообщает РИА "Новости" Там отметили, что причиной трагедии могли стать техническая неисправность, качество топливо и плохая подготовка к полету.
Обновлено в 07:23
Политика
Хиллари Клинтон займется съемками фильмов
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон намерена совместно со своей дочерью Челси создать продюсерскую компанию для съемок фильмов, «сделанных женщинами о женщинах», пишет 30 мая Bloomberg.
Обновлено в 18:49
Шоу-бизнес
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 18:28
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной «двух войн»
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено в 18:18
Происшествия
ФСБ проводит обыски в приморских фирмах крабового короля Дремлюги
Сотрудники УФСБ по Приморскому краю провели обыски в компаниях, подконтрольных известному бизнесмену Дмитрию Дремлюге — одному из «крабовых королей» России.
Обновлено в 19:02
Политика
Депутат ВР заявил, что украинская ГТС превратится в металлолом
Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович заявил, что после прекращения транзита российского газа украинская ГТС превратится в металлолом.
Обновлено в 18:05
Спорт
Слуцкая рассказала, каково работать депутатом
Обновлено в 13:32
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено вчера в 12:58
Наука
Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки
Ученые провели программой "Антиплагиат" случайную выборку из 2468 докторских диссертаций за период с 2006 по 2015 год.
Обновлено 28 мая в 21:12
Политика
Россия отказалась продать Ирану С-400
Россия отказала Ирану в продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:19
Космос
NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса
Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира
Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.
Обновлено в 12:49
Музыка
Макаревич назвал своих критиков «людьми с запудренными мозгами»
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу критики из-за участия музыкальной группы в концерте, приуроченном к празднованию Дня России.
Обновлено в 12:23
Культура
Собчак потеснит Урганта на Первом канале
Обновлено в 08:59