ЦСКА начнет подготовку к новому сезону 15 июняРИА Новости 11:15

Футболисты московского ЦСКА начнут подготовку к новому сезону чемпионата России 15 июня, сообщается на сайте армейского клуба. Как отмечается, в этот день команда соберется на базе в Ватутинках, где проведет первый тренировочный сбор.

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