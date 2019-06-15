Футбол

ЦСКА начал подготовку к сезону, Дивеев тренировался индивидуальноРИА Новости 14:33

Как отмечается в сообщении, команда тренируется без игроков национальных сборных, которые получили отдых. По индивидуальной программе работал получивший повреждение в матче молодежной сборной защитник Игорь Дивеев. Также продолжает восстанавливаться полузащитник Алан Дзагоев.
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Футболисты ЦСКА начали подготовку к новому сезону

RT на русском14:42

ЦСКА начал подготовку к сезону, Дивеев тренировался индивидуально

РИА Новости14:33

ЦСКА начал подготовку к новому сезону

Спорт-Экспресс14:07

ЦСКА начал подготовку к новому сезону без игроков сборных

Матч ТВ14:16

ЦСКА начал подготовку к новому сезону без игроков сборных

Sportbox.RU14:16

ЦСКА: Дивеев пока тренируется по индивидуальной программе

Bobsoccer14:04

ЦСКА начал подготовку к сезону-2019/20

Чемпионат14:22
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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