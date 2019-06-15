Футбол
ЦСКА начал подготовку к сезону, Дивеев тренировался индивидуальноРИА Новости 14:33
Как отмечается в сообщении, команда тренируется без игроков национальных сборных, которые получили отдых. По индивидуальной программе работал получивший повреждение в матче молодежной сборной защитник Игорь Дивеев. Также продолжает восстанавливаться полузащитник Алан Дзагоев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:44, Ашберн
Политика
МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Космос
«Хаббл» сфотографировал крошечную галактику с «большим сердцем»
Обновлено вчера в 11:59
Технологии
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку
Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено в 04:36
Футбол
Сборная Ганы сыграла вничью в товарищеском матче с ЮАР
Сборная Ганы в рамках подготовки к Кубку африканских наций – 2019 сыграла вничью с национальной командой ЮАР – 0:0. Турнир состоится в Египте с 21 июня по 19 июля.
Обновлено в 11:37
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Религия
В воскресенье православные отметят День Святой Троицы
В воскресенье, 16 июня, православные отметят один из главных христианских праздников - День Святой Троицы.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Шейк веселится с Версаче после разрыва с Брэдли Купером
После разрыва Ирина Шейк пришла к близкой подруге Донателле Версаче.
Обновлено в 14:57
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 14:32
Космос
На снимках Солнца обнаружен выходящий из него огромный НЛО
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках Солнца выходящий из него огромный НЛО.
Обновлено в 04:43
Политика
Из 12 областей Украины поступили запросы на российское гражданство
Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, из 12 областей Украины поступают просьбы об упрощённом получении российского гражданства.
Обновлено в 08:41
Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено в 14:22
Происшествия
Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара
Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Певица Нюша показала подписчикам нежное фото своей малышки
Певица долгое время не выкладывала фотографии ребенка, первый снимок малышки появился у Нюши в Instagram только 5 июня 2019 года, но там тоже не видно лица ребенка.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» прервал полет из-за дебошира
Самолет компании "Аэрофлот", совершавший рейс из Барселоны в Москву, был вынужден приземлиться в Варшаве из-за агрессивного пассажира.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Роскосмос: пожар в ЦНИИмаш не создал угрозы Центру управления полетами
Пожар в здании на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве не создал угрозы функционированию российского Центра управления полетами (ЦУП).
Обновлено в 13:35
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено в 14:57
Общество
Панин возмущен сексуальной необразованностью россиян
Обновлено в 13:48
Экономика
Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина
Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 05:27
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Бекер стал отцом во второй раз
Обновлено в 15:11
Политика
Трамп заявил, что «не очень верит» в существование НЛО
Президент Дональд Трамп сомневается в существовании неопознанных летательных объектов, несмотря на большое число докладов пилотов ВВС по этому поводу, сообщает телеканал ABC News.
Обновлено в 14:49
Общество
Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца
Чужой канадский сфинкс, которого неизвестный выдал за кота продюсера Бари Алибасова, сейчас живет у поклонницы группы «На-На».
Обновлено в 10:07
Происшествия
На Украине обнаружили незаконный трубопровод из России
На Украине в Луганской области пресечена незаконная переправка горюче-смазочных материалов с территории России, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:15
Происшествия
18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать
По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Политика
Зеленский порезвился в фонтане
В Мариуполе президент Украины Владимир Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан. Этот момент попал на видео, которое выложено в Сети.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
Учения «Славянское братство» стартовали в Сербии
Обновлено вчера в 20:40