Футбол
ЦСКА начал подготовку к новому сезону без игроков сборныхМатч ТВ 14:16
Футбольный клуб ЦСКА начал подготовку к сезону-2019/20. Первый тренировочный сбор москвичи провели на базе в Ватутинках. Отмечается, что во время тренировочного процесса на принимали участия игроки национальных команд, им было выделено время на отдых после матчей сборных.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:18, Вашингтон
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.
Обновлено в 16:55
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено в 19:18
Происшествия
Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м
Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Религия
Как православные встречают Троицкую родительскую субботу
Православные христиане отмечают сегодня Троицкую родительскую субботу.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
Обновлено в 16:22
Хоккей
«Лос-Анджелес» выкупил контракт защитника Фанефа
Клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" выкупил контракт 34-летнего канадского защитника Диона Фанефа, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено в 10:33
Космос
В ДВФУ создают самоуничтожающийся кубсат с солнечным парусом
Обновлено вчера в 04:15
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено в 12:34
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено в 19:14
Общество
Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян
Обновлено в 17:57
Происшествия
Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге
Утка с утятами переходила дорогу, автомобиль Mazda затормозил, чтобы не убить птиц.
Обновлено в 13:49
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Экономика
В международный список Forbes вошли 57 индийских компаний
Журнал Forbes составил список 2000 крупнейших публичных компаний в мире, в который вошли 57 индийских фирм.
Обновлено в 05:49
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии.
Обновлено в 04:31
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Политика
В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозу
Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова ответить на любую угрозу своим интересам.
Обновлено в 18:59
Политика
Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией
Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
Обновлено в 09:36
Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено в 14:22
Политика
Верховный суд Испании не отменил ордер на арест Пучдемона
Ходатайство об отмене ордеров на арест экс-главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и экс-советника регионального правительства Тони Комина отклонено Верховным судом Испании, 15 июня сообщается на страничке в Twitter судебной власти страны.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Подросток погиб во время съемки видео для TikTok на похоронах
На глазах у семьи в Индии был застрелен 17-летний подросток, который снимал видео для приложения TikTok на похоронах.
Обновлено в 17:33