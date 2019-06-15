ЦСКА начал подготовку к новому сезону без игроков сборныхМатч ТВ 14:16

Футбольный клуб ЦСКА начал подготовку к сезону-2019/20. Первый тренировочный сбор москвичи провели на базе в Ватутинках. Отмечается, что во время тренировочного процесса на принимали участия игроки национальных команд, им было выделено время на отдых после матчей сборных.

ЦСКА начал подготовку к новому сезону без игроков сборных

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