Футбол

ЦСКА начал подготовку к новому сезону без игроков сборныхМатч ТВ 14:16

Футбольный клуб ЦСКА начал подготовку к сезону-2019/20. Первый тренировочный сбор москвичи провели на базе в Ватутинках. Отмечается, что во время тренировочного процесса на принимали участия игроки национальных команд, им было выделено время на отдых после матчей сборных.
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ЦСКА начал подготовку к новому сезону

Sports.ru17:20

Футболисты ЦСКА начали подготовку к новому сезону

RT на русском14:42

ЦСКА начал подготовку к новому сезону без игроков сборных

Матч ТВ14:16

ЦСКА начал подготовку к сезону-2019/20

Чемпионат14:22

ЦСКА начал подготовку к новому сезону без игроков сборных

Sportbox.RU14:16

ЦСКА начал подготовку к сезону, Дивеев тренировался индивидуально

РИА Новости14:33

ЦСКА начал подготовку к новому сезону

Спорт-Экспресс14:07
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В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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