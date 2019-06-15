Футбол

ЦСКА начал подготовку к новому сезонуСпорт-Экспресс 14:07

ЦСКА в Ватутинках начал подготовку к сезону-2019/20. В тренировочном занятии не принимали участие игроки, получившие отдых после матчей национальных команд. По индивидуальной программе работал получивший повреждение в матче молодежной сборной Игорь Дивеев.
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ЦСКА начал подготовку к новому сезону

Sports.ru17:20

Футболисты ЦСКА начали подготовку к новому сезону

RT на русском14:42

ЦСКА начал подготовку к новому сезону

Спорт-Экспресс14:07

ЦСКА начал подготовку к сезону-2019/20

Чемпионат14:22

ЦСКА начал подготовку к новому сезону без игроков сборных

Sportbox.RU14:16

ЦСКА начал подготовку к новому сезону без игроков сборных

Матч ТВ14:16

ЦСКА начал подготовку к сезону, Дивеев тренировался индивидуально

РИА Новости14:33
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:42, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД

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В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва

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В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома

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Происшествия

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До восьми человек увеличилось число жертв ДТП в Воронежской области, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Воронежской области.
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В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

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Политика

Появилось видео скандальной шутки-пророчества Лолиты и Цекало

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Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
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Футбол

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Названы первые города России, где заработает 5G

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Компания Niantic, производящая игру Pokemon Go, подала судебный иск на Global++ за разработку приложений, помогающих смошенничать геймерам.
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В Китае рассказали о превосходстве России над США в гонке гиперзвукового вооружения

Наличие у России сверхзвукового оружия тревожит Соединенные Штаты.
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На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
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Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

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Почему отдыхать в России дороже, чем за рубежом?

Ведь десятки тысяч граждан РФ могут позволить себе отдых только на территории нашей страны.
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

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Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
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Стали известны причины конца света

Астрономы из Колорадского университета в Боулдере заявили, что знают возможную причину конца света.
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Футбол

Вратарь сборной Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова

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Проведя опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, к машинам которых владельцы относятся как к средству передвижения.
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Троицкую родительскую субботу отмечают православные

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Робот ответил на издевательства людей

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Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии

Указ о присвоении Алсу звания народной артистки подписал временно исполняющий обязанности главы республики Башкортостан Радий Хабиров, передают местные СМИ.
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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