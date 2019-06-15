Футбол
ЦСКА начал подготовку к новому сезонуСпорт-Экспресс 14:07
ЦСКА в Ватутинках начал подготовку к сезону-2019/20. В тренировочном занятии не принимали участие игроки, получившие отдых после матчей национальных команд. По индивидуальной программе работал получивший повреждение в матче молодежной сборной Игорь Дивеев.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:42, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД
Обновлено в 13:01
Происшествия
Младшего сына хоккеиста Соколова задержали по делу об убийстве матери
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва
По меньшей мере восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома
Обновлено в 18:34
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
До восьми человек увеличилось число жертв ДТП в Воронежской области, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Воронежской области.
Обновлено в 16:22
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие
Британия решила направить спецназ в Персидский залив
Обновлено в 18:34
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 14:32
Общество
Названы первые города России, где заработает 5G
Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 09:40
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Игры
Создатель Pokemon Go подал иск против хакеров за мошенничество в игре
Компания Niantic, производящая игру Pokemon Go, подала судебный иск на Global++ за разработку приложений, помогающих смошенничать геймерам.
Обновлено в 07:53
Футбол
Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
В Китае рассказали о превосходстве России над США в гонке гиперзвукового вооружения
Наличие у России сверхзвукового оружия тревожит Соединенные Штаты.
Обновлено в 13:21
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Экономика
Почему отдыхать в России дороже, чем за рубежом?
Ведь десятки тысяч граждан РФ могут позволить себе отдых только на территории нашей страны.
Обновлено в 17:18
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Космос
Стали известны причины конца света
Астрономы из Колорадского университета в Боулдере заявили, что знают возможную причину конца света.
Обновлено вчера в 10:05
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Авто
Названы марки авто, которые считают именно средством передвижения
Проведя опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, к машинам которых владельцы относятся как к средству передвижения.
Обновлено вчера в 09:29
Религия
Троицкую родительскую субботу отмечают православные
Обновлено в 02:36
Технологии
Робот ответил на издевательства людей
Обновлено в 06:23
Общество
Дань уважения: в Москве открыли памятник военным медикам
Обновлено в 17:31
Музыка
Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии
Указ о присвоении Алсу звания народной артистки подписал временно исполняющий обязанности главы республики Башкортостан Радий Хабиров, передают местные СМИ.
Обновлено в 05:45