Футбол
ЦСКА начал подготовку к новому сезонуСпорт-Экспресс 14:07
ЦСКА в Ватутинках начал подготовку к сезону-2019/20. В тренировочном занятии не принимали участие игроки, получившие отдых после матчей национальных команд. По индивидуальной программе работал получивший повреждение в матче молодежной сборной Игорь Дивеев.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:21, Вашингтон
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Общество
5 построек, которых не должно быть на дачном участке
Дворцы и терема Дом в огороде Баня у границы «Бьет ключом» Дача как бизнес Дворцы и терема В принципе, на дачном участке можно строить не только привычные летние дома, но и полноценные жилые постройки, в которых можно даже зарегистрироваться.
Обновлено в 07:46
Политика
Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны
В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Транспорт
В ЦОДД рассказали о снижении числа угонов машин в Москве
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что число угонов автомобилей в Москве сократилось в три раза благодаря установленным на улицах столицы камерам видеофиксации.
Обновлено в 09:59
Наука
Почти 400 методов лечения и медикаментов признали неэффективными
Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.
Обновлено в 21:01
Хоккей
«Питтсбург» обменял Олли Мяятту в «Чикаго» на Доминика Кагуна
«Питтсбург Пингвинз» обменял защитника Олли Мяяття в «Чикаго Блэкхоукс» на защитника Доминика Кагуна, информирует официальный «твиттер» клуба.
Обновлено в 22:03
Происшествия
В Нью-Йорке в офис конгрессмена проник неизвестный
Сотрудники полиции задержали мужчину, который в субботу проник в офис члена Палаты представителей Конгресса США Александрии Окасио-Корте (демократ, от штата Нью-Йорк) в районе Куинс.
Обновлено в 22:42
Общество
Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян
Обновлено в 17:57
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
По информации источника, причиной страшной трагедии в семье могла стать ревность младшего сына.
Обновлено вчера в 09:22
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 09:12
Происшествия
Пензенские пожарные потушили дом в селе Лопатки рядом с Чемодановкой
Напомним, 15 июня в 21:46 на улице Песочной в селе Лопатки загорелся жилой дом и надворные постройки.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП под Воронежем
По словам собеседника агентства, в 20:26 часов на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск" произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus двигавшегося в сторону Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen, в результате которого 7 человек погибли и 2 пострадали.
Обновлено в 15:07
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Наука
Ученые поставили точку в споре о пользе и вреде мяса
Мясо птицы, говядина и свинина оказались одинаково вредными для здоровья человека.
Обновлено в 22:18
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Авто
Составлен ТОП-4 отличных автомобилей, которые не продаются в России
Редакция Daily-Motor.Ru составила четверку таких машин.
Обновлено в 12:16
Футбол
Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира
Обновлено в 14:37
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Футбол
Глушаков приехал на медосмотр «Спартака»
Все сделки – в одной таблице Глушаков приехал. В отличном настроении! pic.twitter.com/smafUgJtle — СЭ Спартак (@spartak_se) 15 июня 2019 г.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено в 18:44
Происшествия
Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м
Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Политика
Медведчук обвинил Порошенко в росте тарифов на газ на Украине
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика бывшего президента Украины Петра Порошенок привела к многократному увеличению тарифов на газ.
Обновлено в 22:56
Армия и оружие
Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама
Бойцы сирийской армии в субботу заняли стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама.
Обновлено в 19:15
Наука
Злоупотребление фастфудом может быть причиной слабоумия
Употребление гамбургеров и другого фастфуда способствует преждевременному старению мозга.
Обновлено вчера в 04:59
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского: «Меня просят сказать «Каналья! Тысяча чертей!»
Хотелось быть какой-нибудь Ивановой, чтобы все отстали от меня, — призналась внучка Михаила Боярского.
Обновлено в 23:00
Происшествия
На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ
Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 12:29