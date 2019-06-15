Футбол

ЦСКА начал подготовку к новому сезонуСпорт-Экспресс 14:07

ЦСКА в Ватутинках начал подготовку к сезону-2019/20. В тренировочном занятии не принимали участие игроки, получившие отдых после матчей национальных команд. По индивидуальной программе работал получивший повреждение в матче молодежной сборной Игорь Дивеев.
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ЦСКА начал подготовку к новому сезону

Sports.ru17:20

Футболисты ЦСКА начали подготовку к новому сезону

RT на русском14:42

ЦСКА начал подготовку к новому сезону без игроков сборных

Матч ТВ14:16

ЦСКА начал подготовку к сезону-2019/20

Чемпионат14:22

ЦСКА начал подготовку к новому сезону без игроков сборных

Sportbox.RU14:16

ЦСКА начал подготовку к сезону, Дивеев тренировался индивидуально

РИА Новости14:33

ЦСКА начал подготовку к новому сезону

Спорт-Экспресс14:07
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:21, Вашингтон
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Общество

5 построек, которых не должно быть на дачном участке

Дворцы и терема Дом в огороде Баня у границы «Бьет ключом» Дача как бизнес Дворцы и терема В принципе, на дачном участке можно строить не только привычные летние дома, но и полноценные жилые постройки, в которых можно даже зарегистрироваться.
Обновлено в 07:46
Политика

Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны

В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Транспорт

В ЦОДД рассказали о снижении числа угонов машин в Москве

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что число угонов автомобилей в Москве сократилось в три раза благодаря установленным на улицах столицы камерам видеофиксации.
Обновлено в 09:59
Наука

Почти 400 методов лечения и медикаментов признали неэффективными

Авторы обнаружили почти 400 аннулирований ранее заявленных открытий или новинок как основанных на недостаточных доказательствах.
Обновлено в 21:01
Хоккей

«Питтсбург» обменял Олли Мяятту в «Чикаго» на Доминика Кагуна

«Питтсбург Пингвинз» обменял защитника Олли Мяяття в «Чикаго Блэкхоукс» на защитника Доминика Кагуна, информирует официальный «твиттер» клуба.
Обновлено в 22:03
Происшествия

В Нью-Йорке в офис конгрессмена проник неизвестный

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в субботу проник в офис члена Палаты представителей Конгресса США Александрии Окасио-Корте (демократ, от штата Нью-Йорк) в районе Куинс.
Обновлено в 22:42
Общество

Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян

Обновлено в 17:57
Автоспорт

Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане

Обновлено в 18:08
Происшествия

Младший сын Соколова мог убить мать из ревности

По информации источника, причиной страшной трагедии в семье могла стать ревность младшего сына.
Обновлено вчера в 09:22
Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено в 09:12
Происшествия

Пензенские пожарные потушили дом в селе Лопатки рядом с Чемодановкой

Напомним, 15 июня в 21:46 на улице Песочной в селе Лопатки загорелся жилой дом и надворные постройки.
Обновлено в 17:25
Происшествия

Семь человек погибли в ДТП под Воронежем

По словам собеседника агентства, в 20:26 часов на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск" произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus двигавшегося в сторону Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen, в результате которого 7 человек погибли и 2 пострадали.
Обновлено в 15:07
Происшествия

Экс-замначальника ФСИН Петербурга арестован по делу о взятке

Обновлено в 10:32
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Наука

Ученые поставили точку в споре о пользе и вреде мяса

Мясо птицы, говядина и свинина оказались одинаково вредными для здоровья человека.
Обновлено в 22:18
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено в 12:36
Авто

Составлен ТОП-4 отличных автомобилей, которые не продаются в России

Редакция Daily-Motor.Ru составила четверку таких машин.
Обновлено в 12:16
Футбол

Лунин признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира

Обновлено в 14:37
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Футбол

Глушаков приехал на медосмотр «Спартака»

Все сделки – в одной таблице Глушаков приехал. В отличном настроении! pic.twitter.com/smafUgJtle — СЭ Спартак (@spartak_se) 15 июня 2019 г.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено в 18:44
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале возросло до четырех

Обновлено в 23:12
Происшествия

Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м

Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
Политика

Медведчук обвинил Порошенко в росте тарифов на газ на Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика бывшего президента Украины Петра Порошенок привела к многократному увеличению тарифов на газ.
Обновлено в 22:56
Армия и оружие

Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама

Бойцы сирийской армии в субботу заняли стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама.
Обновлено в 19:15
Наука

Злоупотребление фастфудом может быть причиной слабоумия

Употребление гамбургеров и другого фастфуда способствует преждевременному старению мозга.
Обновлено вчера в 04:59
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского: «Меня просят сказать «Каналья! Тысяча чертей!»

Хотелось быть какой-нибудь Ивановой, чтобы все отстали от меня, — призналась внучка Михаила Боярского.
Обновлено в 23:00
Происшествия

На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ

Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 12:29
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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