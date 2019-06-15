ЦСКА начал подготовку к новому сезонуСпорт-Экспресс 14:07

ЦСКА в Ватутинках начал подготовку к сезону-2019/20. В тренировочном занятии не принимали участие игроки, получившие отдых после матчей национальных команд. По индивидуальной программе работал получивший повреждение в матче молодежной сборной Игорь Дивеев.

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Политика Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.

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Происшествия В Нью-Йорке в офис конгрессмена проник неизвестный Сотрудники полиции задержали мужчину, который в субботу проник в офис члена Палаты представителей Конгресса США Александрии Окасио-Корте (демократ, от штата Нью-Йорк) в районе Куинс.

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