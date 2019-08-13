Футбол

ЦСКА начал переговоры по трансферу КомличенкоЧемпионат 08:26

Ранее сообщалось, что «Локомотив» согласовал трансфер нападающего за € 3,5 млн, но в последний момент сделка была поставлена на паузу. Напомним, что интерес к Комличенко также проявляли бельгийский клуб «Гент» и греческий ПАОК. Комличенко является воспитанником «Краснодара».
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ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА начал переговоры по трансферу российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. Ранее сообщалось, что «Локомотив» согласовал трансфер нападающего за € 3,5 млн, но в последний момент сделка была поставлена на паузу.
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ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко

Советский спорт10:04

ЦСКА рассчитывает подписать Комличенко

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СМИ: ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко, который близок к переходу в «Локомотив»

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«Чемпионат»: ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко

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ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко

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Прогноз на матч «Млада Болеслав» – «Стяуа» (15.08.2019)

Metaratings13:52
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