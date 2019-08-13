Футбол
ЦСКА начал переговоры по трансферу КомличенкоЧемпионат 08:26
Ранее сообщалось, что «Локомотив» согласовал трансфер нападающего за € 3,5 млн, но в последний момент сделка была поставлена на паузу. Напомним, что интерес к Комличенко также проявляли бельгийский клуб «Гент» и греческий ПАОК. Комличенко является воспитанником «Краснодара».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА начал переговоры по трансферу российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. Ранее сообщалось, что «Локомотив» согласовал трансфер нападающего за € 3,5 млн, но в последний момент сделка была поставлена на паузу.Чемпионат08:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон
Футбол
Сержиу Консейсау станет топ-тренером. Об этом говорит его карьера
Консейсау не планировал становиться тренером.
Обновлено в 09:00
Игры
В сеть утёк стильный постер Need for Speed: Heat
До анонса новой Need for Speed остаются считанные часы, однако свежие утечки всё продолжают появляться: вслед за парой кадров и логотипом из грядущего трейлера на форуме ЕА нашли полноценный постер гонки.
Обновлено в 18:21
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к митингам в Москве
Президент России Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Обновлено в 09:54
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Экономика
Китайская госкорпорация предлагает достроить верфь «Звезда»
Китайская China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) ведёт переговоры с «Роснефтью» о получении подряда на возведение объектов судостроительной верфи «Звезда».
Обновлено в 01:45
Общество
Два округа в Калифорнии подали в суд на администрацию Трампа из-за новых правил получения виз для иммигрантов
Округа Санта-Клара и Сан-Франциско в Калифорнии подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за новых правил получения виз и грин-карт для иммигрантов.
Обновлено в 17:52
Технологии
Facebook платил подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей
Американская компания Facebook осуществляла выплаты сотням подрядчиков, прослушивавшим голосовые сообщения пользователей социальной сети.
Обновлено в 16:20
Общество
Роскомнадзор внес Instagram Светова в реестр запрещенной информации
Роскомнадзор внес аккаунт в Instagram члена федерального комитета Либертарианской партии и блогера Михаила Светова в реестр страниц, содержащих запрещенную информацию.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье
Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Кино
Странные шутки и выдающийся талант: каким был Альфред Хичкок
За свою продолжительную карьеру режиссер создал более 70 кино- и ТВ-произведений, сделал "оскароносными" восьмерых актеров, при этом сам так и остался без заветной награды - лишь незадолго до смерти он получил "утешительный" приз от Американской киноакадемии (Премию имени Ирвинга Тальберга, вручаемую за выдающийся вклад в развитие кинопроизводства).
Обновлено в 14:34
Политика
Пакистан запросил проведение заседания СБ ООН по Кашмиру
Пакистан запросил проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением Индии отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 18:11
Спорт
Российские танкисты установили рекорды скорости на «Танковом биатлоне»
Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, разогнав боевые машины до скорости 80 и 82 км/ч.
Обновлено вчера в 09:53
Экономика
Шувалов предложил использовать средства ФНБ на благоустройство городов
ВЭБ предложил направить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты благоустройства городов, заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Игорь Шувалов.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Создание режимного морского района вокруг Крыма, уверен Щипцов, позволит «минимизировать риски» для украинских моряков и «снять с Украины ответственность за любые аварийные события».
Обновлено в 14:29
Музыка
Певец Дельфин потерял сознание во время записи песни на студии
Исполнитель Андрей Лысиков (Дельфин) потерял сознание во время записи песни на одной из студий в Москве.
Обновлено в 17:29
Хоккей
ХК «Северсталь» обыграл сборную Кубка губернатора Челябинской области
Хоккеисты череповецкой "Северстали" обыграли в овертайме сборную Кубка губернатора Челябинской области и заняли третье место на предсезонном турнире в Челябинске.
Обновлено в 09:21
Авто
Ателье Novitec показало свою версию Ferrari 488 Pista
Специалисты тюнинг-компании Novitec смогли форсировать мощность мотора итальянского суперкара до 781 л.с. Одной из главных целей тюнеров из Novitec стало практически незаметное преобразование внешности и без того спортивного и стильного суперкара Ferrari 488 Pista, поэтому дизайнерские «обновки» сразу и не бросаются в глаза.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Обновлено в 13:02
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено в 12:31
Общество
Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели
Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Снайпер «Азова» подорвался в Донбассе
В Народной милиции самопровозглашенной ДНР рассказали, что командование украинской операции объединенных сил направило снайперов к линии разграничения в Донбассе, разрешив им в нарушение перемирия стрелять по военнослужащим и мирным жителям.
Обновлено в 18:46
Футбол
«Рома» заплатит за Ловрена 15 млн фунтов
Римский клуб заплатит за трансфер футболиста 15 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось о желании самого Ловрена уехать в Италию.
Обновлено в 10:08
Политика
У главы МИД Германии третий раз за год сломался самолет
В Германии в очередной раз сломался правительственный самолёт.
Обновлено в 04:44
Общество
ФАС завела дело о недостоверной рекламе «Кинопоиска»
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило производство по делу в отношении «Кинопоиска» из-за рекламы премиальной подписки, которая была размещена на «Яндексе» (владеет «Кинопоиском»).
Обновлено в 13:18
Политика
Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга
Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено в 16:54