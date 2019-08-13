Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА начал переговоры по трансферу российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. Ранее сообщалось, что «Локомотив» согласовал трансфер нападающего за € 3,5 млн, но в последний момент сделка была поставлена на паузу.

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что «Локомотив» согласовал трансфер нападающего за € 3,5 млн, но в последний момент сделка была поставлена на паузу. Напомним, что интерес к Комличенко также проявляли бельгийский клуб «Гент» и греческий ПАОК. Комличенко является воспитанником «Краснодара».

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