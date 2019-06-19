Футбол
ЦСКА нацелился на лучшего бомбардира чемпионата АлжираВести.Ru 04:11
Футболист является лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, в 33 матчах забив 21 гол. Также в его активе семь результативных передач. Кроме того, также Найджи выступает и за сборную Алжира.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:08, Вашингтон
Наука
Медики назвали новую причину рака печени
Пораженные культуры начинают гнить, при этом в них вырабатывается ряд потенциально вредных соединений, среди которых есть и афлатоксины, давно признанные наукой канцерогенными.
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Политика
Против Петра Порошенко возбуждено новое уголовное дело
Против бывшего главы Украины Петра Порошенко возбуждено новое уголовное дело.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Срочно: В Донецке прогремел мощный взрыв, обстреляна детская больница
В Донецке утром в среду, 19 июня, прогремел мощный взрыв.
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Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса»
Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не удержался на ногах и упал с пожарной машины.
Обновлено в 04:25
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
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Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
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Здоровье
Врач рассказала, на какой еде нельзя экономить
Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН профессор Оксана Драпкина назвала продукты, от которых не стоит отказываться человеку любого возраста.
Обновлено в 01:56
Экономика
Россияне стали покупать водку в малой таре
Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.
Обновлено в 04:49
Футбол
Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022
Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.
Обновлено вчера в 05:22
Политика
К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов
К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".
Обновлено в 03:13
Происшествия
Во Владивостоке джип сорвался с высокой сопки
Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.
Обновлено в 03:13
Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Политика
Депутаты Харькова одобрили возвращение имени бывшему проспекту Жукова
Депутаты Харьковского горсовета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, передает «Укринформ».
Обновлено в 05:02
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Бузова заявила, что стала популярнее Путина
Телеведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова сравнила свою популярность с рейтингом президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 00:57
Политика
Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призывает активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов, отмечая, что в настоящее время с ними знакомы только 44%.
Обновлено в 04:04
Происшествия
СК раскрыл сеть финансистов ИГ в шести федеральных округах РФ
Следственный комитет России раскрыл сеть финансистов террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Происшествия
На помощниц трехкратной олимпийской чемпионки Киселевой напали с ножом
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол
Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.
Обновлено в 04:20
Экономика
Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума
Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
В России заявили о попытках террористов получить доступ к биооружию
Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что российская сторона фиксирует попытки международных террористов получить доступ к биологическому оружию.
Обновлено в 03:28
Авто
В России отзывают 1,3 тысячи моделей Audi A3
Обновлено вчера в 18:08
Общество
Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток
Обновлено в 01:25
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Музыка
Юбилейное «Нашествие» откроет группировка «Ленинград»
20-й фестиваль «Нашествие» в селе Большое Завидово Тверской области откроет концерт группировки «Ленинград» 18 июля в 21:00, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 15:02