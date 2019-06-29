Футбол

ЦСКА нацелился на форварда «Штутгарта»Metaratings 16:56

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По имеющейся информации, «армейский» клуб ищет усиление в атаки после ухода из команды Абеля Эрнандеса. «Штутгарт» готов рассмотреть вариант с продажей 21-летнего аргентинского форварда за €10 млн, а также может предоставить рассрочку ЦСКА сроком на два года.
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