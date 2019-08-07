Футбол
ЦСКА намерен приобрести форварда «Флуминенсе»Матч ТВ 02:52
Нападающий «Флуминенсе» Педро Гилерме Абреу дос Сантос попал в сферу интересов московского ЦСКА. Также сообщается, что конкурентом армейцев является итальянская «Фиорентина». Стоимость 22-летнего бразильца оценивается в 15 миллионов евро.
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