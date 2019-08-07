Футбол

ЦСКА намерен приобрести форварда «Флуминенсе»Матч ТВ 02:52

Нападающий «Флуминенсе» Педро Гилерме Абреу дос Сантос попал в сферу интересов московского ЦСКА. Также сообщается, что конкурентом армейцев является итальянская «Фиорентина». Стоимость 22-летнего бразильца оценивается в 15 миллионов евро.
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ЦСКА вновь проявляет интерес к Педро. «Флуминенсе» просит не менее 15 млн евро

Sport24.ru03:21

ЦСКА проявляет интерес к форварду «Флуминенсе» Педро

РИА Новости02:25

ЦСКА заинтересован в форварде «Флуминенсе», за игрока просят не менее € 15 млн

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ЦСКА намерен приобрести форварда «Флуминенсе»

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ЦСКА интересуется нападающим «Флуминенсе»

Sport.ru03:43

ЦСКА поспорит с «Фиорентиной» за нападающего «Флуминенсе» Педро

Soccer.ru00:25

ЦСКА поборется с «Фиорентиной» за нападающего «Флуминенсе»

Спорт-Экспрессвчера в 23:44
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
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Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

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В Долгопрудном автобус насмерть задавил двух пешеходов

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Армия и оружие

Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.
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Технологии

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Режиссер прибыл в Москву, чтобы лично представить свой фильм "Однажды в Голливуде" Знаменитый режиссер Квентин Тарантино побывал на экскурсии в музеях Московского Кремля, его сопровождал глава Минкультуры России Владимир Мединский.
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Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и ветра в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
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О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Цена на нефть Brent упала ниже $60

Цена на нефть марки Brent снизилась до $59,89 за баррель.
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