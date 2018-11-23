Футбол
Ахмат — ЦСКА 0:2
Ахмат — ЦСКА 0:2Газета.Ru11:54
|5′
Кристиян Бистрович
Олег Иванов
|35′
|57′
Хердюр Магнуссен
|72′
Хердюр Магнуссен
|76′
Такума Нисимура
Константин Кучаев
Магомед Мусалов
Аблай Мбенг
|78′
|86′
Георгий Щенников
Исмаэл Силва
|86′
|90′+6′
Федор Чалов
Тимур Жамалетдинов
|90′+7′
Тимур Жамалетдинов
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
17
Мбенг
6
Гащенков
4
Анхель
3
Плиев
13
Мохаммади
14
Раванелли
11
Силва
8
Думбия
95
Митришев
19
Иванов
35
Акинфеев
14
Набабкин
50
Бекао
23
Магнуссон
2
Фернандес
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
42
Щенников
75
Жамалетдинов
20
Кучаев
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
Московский ЦСКА одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 15-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в столице Чечни, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Хердур Магнуссон и Тимур Жамалетдинов.
Газета.Ru11:54
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