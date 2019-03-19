Баскетбол

ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в матче ЕвролигиРИА Новости 15:15

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли турецкий "Анадолу Эфес" в матче 27-го тура регулярного сезона Евролиги.
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ЦСКА в гостях обыграл «Эфес»

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Российская газета07:22

ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

РИА Новости15:15
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
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Обновлено в 13:23
Армия и оружие

Израиль нанес удар по целям в секторе Газа

ВС Израиля атаковали воздуха в секторе Газа две группы палестинцев, которые запускали через границу воздушные шары с горючими веществами.
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Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
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Наука

Главную математическую премию впервые присудили женщине

Американка стала первой женщиной, удостоенной этой награды. Абелевскую премию зачастую называют Нобелевской премией по математике.
Обновлено в 12:21
Общество

Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Авто

Альтернативный KIA Cerato 2019 приедет к дилерам в июне

По данным издания Autohome, опубликовавшего свежие фотографии его «заряженной» GT-версии, новинка приедет к дилерам в июне текущего года.
Обновлено в 04:34
Политика

Песков: В России хотят видеть на Украине президента мира, а не войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве хотели бы, чтобы на Украине в результате выборов к власти пришел президент мира, а не войны, который сможет трезво оценить реальность.
Обновлено в 06:43
Политика

Рябков: США понимают, что у России есть интересы в Венесуэле

По словам Рябкова, вопрос защиты российских национальных интересов активно прорабатывается, и российская сторона дала понять США, что у России есть интересы в Боливарианской Республике и она от них не откажется.
Обновлено в 15:58
Политика

После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары

«Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».
Обновлено в 14:28
Политика

Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области

Обновлено в 12:14
Политика

В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России

Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены.
Обновлено в 10:12
Футбол

Бразильский нападающий Мораес вызван в сборную Украины

Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес, получивший украинское гражданство, вызван в сборную Украины.
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Росстат зафиксировал рывок промышленного производства

Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Армия и оружие

Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»

Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05
Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономики

Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Технологии

Сервис Spotify официально появится в РФ этим летом

Летом 2019-го года в России может заработать музыкальный стриминг-сервис Spotify, который, как считают специалисты Sberbank CIB, серьезно изменит баланс сил на отечественном рынке.
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Здоровье

Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.
Обновлено в 15:20
Политика

Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Гаджеты

Корпорация Apple представила новый iMac

Новинки оснащены процессорами Intel Core восьмого и девятого поколений Компания Apple представила новую модель настольного компьютера iMac.
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Монсеррат Кабалье посмертно удостоена премии «BraVo» в Большом театре

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ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина

В четвертом матче 1/4 финала армейцы оказались сильнее "бело-голубых". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.
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Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение

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Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы

12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
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Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами

Обновлено в 14:33
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ДТП на Кораблестроителей перекрыло движение

Обновлено в 16:00
Армия и оружие

Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ

Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.
Обновлено в 08:00
Экономика

Росстат изменил методику расчета доходов россиян

Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
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