Футбол

ЦСКА на своем поле разгромил «Рубин»Советский спорт вчера в 11:23

ЦСКА — Рубин
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Такума Нисимура
24′
46′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
62′
Павел Могилевец
Хорен Байрамян
63′
Руслан Камболов
64′
Евгений Башкиров
Такума Нисимура
Кристиян Бистрович
66′
71′
Александр Бухаров
Артур Сагитов
74′
Игорь Коновалов
Федор Чалов
83′
Игорь Дивеев
85′
Федор Чалов
Арнор Сигурдссон
85′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
89′
Яка Бийол
90′+2′
Рубин, имея в активе 28 баллов, занимает шестое место в чемпионате. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет против Урала, а Рубин на своем поле примет Ростов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦСКА на своем поле разгромил «Рубин»

Советский спортвчера в 11:23

ЦСКА разгромил «Рубин» в Москве

Матч ТВвчера в 11:23

Онлайн трансляция матча ЦСКА – «Рубин»

Все про Спорт ру08 марта в 15:12

Солнце взошло над ЦСКА. Красно-синие разгромили «Рубин»

Спорт-Экспрессвчера в 12:00

Дебютные голы Нисимуры и Бийола за ЦСКА — в обзоре матча «армейцев» с «Рубином»

Чемпионатвчера в 13:31

«Все ошибки исправлены». ЦСКА разгромил «Рубин» и реабилитировался за неудачу в прошлом туре

Евро-футбол.рувчера в 11:23

ЦСКА разгромил «Рубин» (3:0) благодаря голам Нисимуры, Чалова и Бийола

Sports.ruвчера в 11:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Религия

Православные встречают Прощеное воскресенье

Прощенное воскресенье в православной традиции является последним днем Масленичной недели, после нее наступает Великий пост.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Президент Латвии призвал Европу сообща сдерживать Россию

Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал Европу к единству для сдерживания России из-за ее «агрессивной политики».
Обновлено вчера в 20:17
Политика

В Шереметьево в багаже сотрудника посольства США нашли мину

Сотрудник посольства США в Москве пытался провезти в багаже в столичном аэропорту Шереметьево минометную мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества.
Обновлено вчера в 08:36
Политика

WSJ: Трамп планирует увеличить расходы на освоение Луны

Американский лидер Дональд Трамп планирует запросить у конгресса дополнительные расходы на освоение Луны на $500 млн, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 02:13
Единоборства

Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Россиянин Дмитрий Бивол в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Обновлено в 01:54
Спорт

Россиянки заняли весь пьедестал в масс-старте на Универсиаде

Обновлено в 01:13
Происшествия

Более 600 свиней погибли в пожаре на одной из ферм на Урале

Обновлено в 02:33
Общество

Учёные рассказали о темпах потепления в Арктической зоне России

Обновлено в 00:30
Культура

Названы самые богатые актеры России

Обновлено вчера в 19:24
Происшествия

Десятки пассажиров рейса в США пострадали из-за турбулентности

Обновлено в 01:00
Хоккей

Кучеров установил рекорд «Тампы» по набранным очкам в сезоне НХЛ

Обновлено в 00:29
Политика

Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США

Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Чемпион по поеданию блинов умер сразу после конкурса во Владимире

Обновлено вчера в 13:36
Политика

Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко

Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

В США спасли 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах

Полиция американского Сиэтла освободила 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах, по делу задержаны шесть подозреваемых, сообщается в заявлении полиции, опубликованном на сайте правительства города.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Как спасся Юрий Юдин из группы Дятлова

Коллеги Юдина отмечали, что он не верил официальным версиям гибели группы Дятлова и посвятил всю свою жизнь разгадке этой тайны.
Обновлено вчера в 11:29
Спорт

Логинов стал вторым в спринте на чемпионате мира

Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

В центре Москвы произошла драка между водителями такси

В центре Москвы в торговом центре "Тройка" произошла драка между водителями такси.
Обновлено вчера в 18:27
Кино

Россияне потребовали запретить съемки «Брата-3»

Обновлено вчера в 21:10
Общество

Илон Маск подсел на русские мемы

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter прокомментировал заметку о фестивале SXSW в штате Техас, в которой говорится, что посетители мероприятия за четыре дня 650 тысяч раз произнесли слово «инновации».
Обновлено в 02:42
Единоборства

Яна Куницкая сломала нос в бою с Мэрион Рено

Обновлено в 01:30
Политика

Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты учителей с их ленью

По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.
Обновлено вчера в 16:04
Путешествия

В Крыму рассказали о популярности полуострова среди россиян

Обновлено в 01:58
Армия и оружие

В Госдуме назвали утопией мечты Порошенко о высокоточных ракетах

Идея украинского президента Петра Порошенко о дальних целях в России, которые можно поразить ракетами, не более чем утопия, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие

В ЛНР рассказали о проблемах с питанием в подразделениях ВСУ

Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко заявил о проблемах в системе питания украинской армии.
Обновлено вчера в 20:51
Общество

Скончался внук адмирала Колчака

"С большой скорбью главное Правление Союза Потомков Галлиполийцев извещает вас, что сегодня утром 9-го марта 2019 года после длительной болезни отошел к Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака, Верховного Правителя России, Главнокомандующего Русской Армии", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

Суд арестовал экс-замглавы «Росгеологии» Горринга

Обновлено вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес в четвертый раз выходит замуж

Лопес в четвертый раз выходит замуж, Родригес - во второй. У актрисы есть двое детей, родившихся в браке с певцом Марком Энтони.
Обновлено в 01:19
Музыка

Лазарев представил песню для «Евровидения-2019»

Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении-2016» в Стокгольме.
Обновлено вчера в 12:57
Здоровье

Максим Малявин о том, как алкоголь обманывает и разрушает людей

Потом начинает развиваться корсаковский синдром: снижается память на текущие события, хотя то, что происходило несколько лет назад, человек помнит прекрасно.
Обновлено в 02:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное