Футбол
ЦСКА на своем поле разгромил «Рубин»Советский спорт 10:23
Такума Нисимура
|24′
|46′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
|62′
Павел Могилевец
Хорен Байрамян
|63′
Руслан Камболов
|64′
Евгений Башкиров
Такума Нисимура
Кристиян Бистрович
|66′
|71′
Александр Бухаров
Артур Сагитов
|74′
Игорь Коновалов
Федор Чалов
|83′
Игорь Дивеев
|85′
Федор Чалов
Арнор Сигурдссон
|85′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
|89′
Яка Бийол
|90′+2′
ЦСКА
Расстановка 4‑4‑2
35
Акинфеев
78
Дивеев
50
Бекао
23
Магнуссон
42
Щенников
2
Фернандес
8
Влашич
29
Бийол
98
Обляков
25
Бистрович
17
Сигурдссон
21
Бабурин
3
Цаллагов
88
Камболов
14
Гранат
80
Сорокин
91
Устинов
6
Башкиров
19
Байрамян
15
Коновалов
10
Полоз
65
Сагитов
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Рубин, имея в активе 28 баллов, занимает шестое место в чемпионате. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет против Урала, а Рубин на своем поле примет Ростов.
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