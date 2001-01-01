Футбол

ЦСКА на своем поле разгромил «Рубин»Советский спорт 10:23

ЦСКА — Рубин
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Такума Нисимура
24′
46′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
62′
Павел Могилевец
Хорен Байрамян
63′
Руслан Камболов
64′
Евгений Башкиров
Такума Нисимура
Кристиян Бистрович
66′
71′
Александр Бухаров
Артур Сагитов
74′
Игорь Коновалов
Федор Чалов
83′
Игорь Дивеев
85′
Федор Чалов
Арнор Сигурдссон
85′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
89′
Яка Бийол
90′+2′
Рубин, имея в активе 28 баллов, занимает шестое место в чемпионате. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет против Урала, а Рубин на своем поле примет Ростов.
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