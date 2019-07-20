Футбол

ЦСКА выиграл в матче с «Оренбургом»RuNews24.ru 14:21

ЦСКА — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
30′
Арнор Сигурдссон
38′
40′
Никита Маляров
53′
Виталий Шахов
72′
Тимур Аюпов
Игорь Акинфеев
72′
75′
Тимур Аюпов
Вадим Афонин
78′
Никита Маляров
Джоэл Фамейе
Арнор Сигурдссон
80′
80′
Сергей Терехов
83′
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
Ильзат Ахметов
87′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
87′
На домашней встрече второго тура российской премьер-лиги футболист ЦСКА Никола Власич открыл счет на 30-й минуте. Восемь минут спустя полузащитник команды Арнор Сигурдсон забил второй мяч.
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