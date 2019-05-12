Футбол
Владимир Быстров: «Игроки „Зенита“ будут раскрепощены в матче с ЦСКА»Матч ТВ 11:52
|4′
Яка Бийол
|7′
Ильзат Ахметов
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
25
Барриос
27
Оздоев
17
Шатов
11
Дриусси
22
Дзюба
7
Азмун
35
Акинфеев
2
Фернандес
5
Васин
50
Бекао
78
Дивеев
98
Обляков
25
Бистрович
77
Ахметов
8
Влашич
9
Чалов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 4‑4‑2
Бывший хавбек «Зенита» Владимир Быстров рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 28-го тура между петербургским клубом и ЦСКА.
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