Футбол

Владимир Быстров: «Игроки „Зенита“ будут раскрепощены в матче с ЦСКА»Матч ТВ 11:52

Зенит — ЦСКА
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
Бывший хавбек «Зенита» Владимир Быстров рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 28-го тура между петербургским клубом и ЦСКА.
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