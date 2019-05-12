Владимир Быстров: «Игроки „Зенита“ будут раскрепощены в матче с ЦСКА»Матч ТВ 11:52

Бывший хавбек «Зенита» Владимир Быстров рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 28-го тура между петербургским клубом и ЦСКА.

Владимир Быстров: «Игроки „Зенита“ будут раскрепощены в матче с ЦСКА»

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