Футбол
ЦСКА на матче с «Зенитом» поддержат порядка четырех тысяч болельщиковСоветский спорт 06:10
На матче в Санкт-Петербурге ожидается около четырех тысяч болельщиков армейской команды. Об этом сообщил руководитель отдела по работе с болельщиками столичного футбольного клуба Иван Уланов, слова которого приводит Р-Спорт.
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