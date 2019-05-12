Футбол

ЦСКА на матче с «Зенитом» поддержат порядка четырех тысяч болельщиковСоветский спорт 06:10

На матче в Санкт-Петербурге ожидается около четырех тысяч болельщиков армейской команды. Об этом сообщил руководитель отдела по работе с болельщиками столичного футбольного клуба Иван Уланов, слова которого приводит Р-Спорт.
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Четыре тысячи болельщиков ЦСКА ожидается на матче с «Зенитом»

Матч ТВ06:29

Четыре тысячи болельщиков ЦСКА ожидается на матче с «Зенитом»

Sportbox.RU06:29

ЦСКА на матче с «Зенитом» поддержат порядка четырех тысяч болельщиков

Советский спорт06:10

ЦСКА на игре с «Зенитом» поддержат около четырех тысяч болельщиков

Soccer.ru05:25

Около 4 тысяч болельщиков ЦСКА ожидается на матче с «Зенитом»

Sport24.ru04:59
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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