Футбол
ЦСКА на игре с «Зенитом» поддержат около четырех тысяч болельщиковSoccer.ru 05:25
Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян сообщил, что на выездном матче 28-го тура РПЛ против "Зенита" ожидается около четырех тысяч болельщиков "армейцев". Матч «Зенит» - ЦСКА состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.
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Юрий Морозов, Павел Садырин, Сергей Семак. «Зенит» и ЦСКА в их судьбах
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