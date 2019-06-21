Футбол
Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКАНациональная служба новостей вчера в 15:50
29-летний заслуженный мастер спорта Российской Федерации, трехкратный чемпион России, полузащитник Алан Дзагоев продлил контракт с футбольным клубом ЦСКА до 2021 года, передает «Интерфакс». Дзагоев выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:11, Вашингтон
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено вчера в 17:13
Единоборства
У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии
В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки
Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено вчера в 05:12
Политика
Дерипаска изменил иск к Минфину США о снятии санкций
Российский бизнесмен Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, который он подавал 15 марта.
Обновлено в 00:51
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено 20 июня в 16:36
Шоу-бизнес
Друг дочери Валерии рэпер Саша Скул борется с раком
Скул проходит курс агрессивной химиотерапии и борется с онкологическим заболеванием: у музыканта диагностирован рак лимфатической системы.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Сергей Шнуров соорудил гараж из арки одного из петербургских домов
Известный рок-музыкант Сергей Шнуров переделал пространство в арке домов с «Мозаичным двориком», превратив его в гараж.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
По мнению законодателей, союзники по альянсу зависят от Москвы, поскольку они вынуждены покупать у России запчасти.
Обновлено вчера в 23:36
Наука
Низкоуглеводная диета помогла при метаболическом синдроме даже без снижения веса
Ученые под руководством Паркера Хайда (Parker Hyde) из Университета штата Огайо решили проверить, может ли изменение диеты повлиять на метаболический синдром без снижения массы тела.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках создать «искусственную волну антигосударственных действий» после того, как протестующие оппозиционные силы пытались штурмовать здание парламента в Тбилиси.
Обновлено вчера в 00:20
Политика
Родственники не могут навестить Бутину в США из-за визовых сложностей
Родные Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, пока не могут навестить девушку в тюрьме из-за визовых трудностей, заявил отец россиянки Валерий Бутин в пятницу, 21 июня.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Кравчук назвал проблему команды Зеленского
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Косатки из «китовой тюрьмы» хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
Обновлено вчера в 04:54
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 04:44
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено 20 июня в 23:58
Здоровье
Онкобольные тюменцы прервали лечение из-за нехватки лекарств
Пациенты тюменского онкодиспансера перестали получать необходимую терапию из-за нехватки жизненно важных препаратов.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца
Обновлено в 00:47
Общество
«Роскосмос» разработал кодекс поведения для космонавтов
«Роскосмос» разработал кодекс профессиональной этики для космонавта. Проект был опубликован на сайте нормативных правовых актов России.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Футбол
Египет обыграл Зимбабве в Кубке африканских наций
Сборная Египта обыграла сборную Зимбабве в стартовом матче на домашнем Кубке африканских наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:32
Кино
Гран-при МКФ «Зеркало» получила «Дылда» Кантемира Балагова
Обновлено вчера в 17:20
Политика
CNN: Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона
Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру министра сухопутных войск США Марка Эспера на пост главы Пентагона, по данным телеканала CNN.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25