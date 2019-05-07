Футбол
ЦСКА может продать Фернандеса в «Зенит» за €30 млнMetaratings 05:12
Как сообщает «Чемпионат», главным претендентом на 28-летнего защитника является «Зенит», который на протяжении долгого времени проявляет интерес к футболисту. «Армейцы» согласятся отпустить Фернандеса в стан конкурента, если за него будет заплачено не менее €30 млн.
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Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
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«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Политика
Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
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Пенс объяснил, зачем России и Ирану нужна Венесуэла
Выступая на конференции в Вашингтоне, вице-президент США Майк Пенс обвинил власти Ирана и России в стремлении сделать Венесуэлу "плацдармом" для продвижения собственных интересов в регионе.
Обновлено в 16:45
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
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Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
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Шоу-бизнес
Смелая фотосессия Джанабаевой покорила Дениса Клявера
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Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
Обновлено в 15:05
Транспорт
Во Франции отменят сотни рейсов из-за забастовки пилотов
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Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В школе в американском Колорадо произошла стрельба
По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы в школе в американском штате Колорадо. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 16:56
Политика
Андрей Мерзликин пересёк границу Украины через рапсовое поле
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Порошенко подписал указ об укреплении обороноспособности Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства».
Обновлено в 16:35
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» в розыск объявлены два человека
Следственный комитет России сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» в розыск объявлены два человека.
Обновлено в 09:05
Авто
Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta
По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
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Общество
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:54
Происшествия
ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов
Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Авто
Porsche оштрафовали на 535 млн евро из-за дизельного скандала
Прокуратура германского Штутгарта оштрафовала автоконцерн Porsche на 535 млн евро в связи с т.н. «дизельным скандалом».
Обновлено в 08:15
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Все захваченные во Франции заложники освобождены
Все пять заложников, захваченные в плен в табачной лавке комунны Бланьяк под французской Тулузой, освобождены, сообщил телеканал BFM TV.
Обновлено в 16:48
Футбол
Робертсон: Главное, что «Ливерпуль» вышел в финал
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) и выход команды в финал турнира.
Обновлено в 17:43
Общество
В Нью-Йорке открывается первый магазин Amazon Go, принимающий наличные
Amazon не уточнил, когда 11 других магазинов Amazon Go начнут принимать наличные.
Обновлено в 06:58
Футбол
Годин заплакал после объявления об уходе из «Атлетико»
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
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Транспорт
Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду
Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38