Футбол

ЦСКА может продать Фернандеса в «Зенит» за €30 млнMetaratings 05:12

Как сообщает «Чемпионат», главным претендентом на 28-летнего защитника является «Зенит», который на протяжении долгого времени проявляет интерес к футболисту. «Армейцы» согласятся отпустить Фернандеса в стан конкурента, если за него будет заплачено не менее €30 млн.
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