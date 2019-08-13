Футбол

ЦСКА может приобрести нападающего «Интера» ГабиголаБомбардир.ру 02:22

Московский ЦСКА интересуется форвардом «Интера» Габриэлем Барбозой (Габиголом), находящимся в аренде во «Фламенго». Сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро, пишет Mercato365.
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ЦСКА может приобрести форварда «Интера», от которого отказалось «Динамо»

Sportbox.RU02:24

ЦСКА интересуется форвардом «Интера» Габиголом. На него также претендует «Динамо»

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ЦСКА заинтересован в покупке форварда «Интера»

Sport.ru03:14

ЦСКА может приобрести форварда «Интера», от которого отказалось «Динамо»

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ЦСКА интересуется нападающим «Интера» Габриэлом Барбозой

Sport24.ru03:49

ЦСКА заинтересован в услугах Габигола

Чемпионат02:10

Источник: ЦСКА интересуется нападающим «Интера». Раньше от него отказалось «Динамо»

Спорт-Экспресс01:37
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:38, Вашингтон
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Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России

«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
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Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках

Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
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Чемпионку Европы по тяжёлой атлетике дисквалифицировали на восемь лет

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Илья Азар направил в мэрию уведомление о массовых пикетах 17 августа

Муниципальный депутат Илья Азар, один из организаторов митинга на проспекте Академика Сахарова, сообщил, что в качестве альтернативы шествию 17 августа уведомил мэрию о проведении массового пикетирования в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 10:47
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Беглов на дебатах: В Петербурге накопились проблемы, их пора решать

«В городе накопилось огромное количество проблем, их необходимо решать», — заявил Александр Беглов в ходе своего выступления.
Обновлено в 06:14
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Форум древних городов открыл пресс-центр в Рязани

Обновлено в 05:53
Здоровье

Коломенские врачи спасли новорожденную весом 610 граммов

Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса

Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Армия и оружие

Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу

Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Власти опровергли эвакуацию жителей Неноксы

В администрации Северодвинска опровергли информацию об эвакуации жителей поселка Неноксы, неподалеку от которого находится центральный испытательный полигон ВМФ России, на котором произошел взрыв ракеты.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

Бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал десять суток ареста за призыв участвовать в несанкционированной акции 5 августа.
Обновлено в 11:28
Футбол

В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

Обновлено в 08:24
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Политика

Конгрессмен поддержал протестующих в Москве

Конгрессмен призвал Кремль «освободить политзаключённых и позволить оппозиционным кандидатам участвовать в выборах, не нарушая их права».
Обновлено в 02:55
Происшествия

СК проверит инцидент с нелегальной перевозкой детей в Челябинск

Следователи в Саратовской области начали проверку по сообщению о нелегальной перевозке в Челябинск детской туристической группы после отдыха в Крыму, сообщило управление СК РФ по Саратовской области.
Обновлено в 08:36
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу

«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Экономика

США отложили введение новых пошлин на китайские товары до декабря

Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США.
Обновлено в 11:00
Финансы

Курс доллара опустился ниже 65 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено в 10:56
Политика

Калужский радиотехнический институт попал под американские санкции

Согласно информации, помещенной на сайте Федерального реестра США, калужский научно-исследовательский радиотехнический институт действует «вразрез с национальной безопасностью или интересами внешней политики» США.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировали

Открытое горение на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области ликвидировано на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:42
Политика

В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России

Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
ЖКХ

Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии

На место аварии прибыл министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгения Зименко, он руководит восстановительными работами.
Обновлено в 03:45
Футбол

Матюиди близок к уходу из «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди близок к уходу из клуба, сообщает Gazzetta Dello Sport.
Обновлено в 10:19
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Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

Обновлено в 05:41
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
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Общество

Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 11:13
Политика

Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку

Обновлено в 09:14
Происшествия

В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя

В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
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На Кубани четыре человека погибли в ДТП

Обновлено в 11:24
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