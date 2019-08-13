Футбол
ЦСКА может приобрести нападающего «Интера» ГабиголаБомбардир.ру 02:22
Московский ЦСКА интересуется форвардом «Интера» Габриэлем Барбозой (Габиголом), находящимся в аренде во «Фламенго». Сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро, пишет Mercato365.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:38, Вашингтон
Политика
Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России
«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках
Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Общество
Илья Азар направил в мэрию уведомление о массовых пикетах 17 августа
Муниципальный депутат Илья Азар, один из организаторов митинга на проспекте Академика Сахарова, сообщил, что в качестве альтернативы шествию 17 августа уведомил мэрию о проведении массового пикетирования в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 10:47
Политика
Беглов на дебатах: В Петербурге накопились проблемы, их пора решать
«В городе накопилось огромное количество проблем, их необходимо решать», — заявил Александр Беглов в ходе своего выступления.
Обновлено в 06:14
Культура
Форум древних городов открыл пресс-центр в Рязани
Обновлено в 05:53
Здоровье
Коломенские врачи спасли новорожденную весом 610 граммов
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу
Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Власти опровергли эвакуацию жителей Неноксы
В администрации Северодвинска опровергли информацию об эвакуации жителей поселка Неноксы, неподалеку от которого находится центральный испытательный полигон ВМФ России, на котором произошел взрыв ракеты.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
Бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал десять суток ареста за призыв участвовать в несанкционированной акции 5 августа.
Обновлено в 11:28
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Политика
Конгрессмен поддержал протестующих в Москве
Конгрессмен призвал Кремль «освободить политзаключённых и позволить оппозиционным кандидатам участвовать в выборах, не нарушая их права».
Обновлено в 02:55
Происшествия
СК проверит инцидент с нелегальной перевозкой детей в Челябинск
Следователи в Саратовской области начали проверку по сообщению о нелегальной перевозке в Челябинск детской туристической группы после отдыха в Крыму, сообщило управление СК РФ по Саратовской области.
Обновлено в 08:36
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Экономика
США отложили введение новых пошлин на китайские товары до декабря
Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США.
Обновлено в 11:00
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено в 10:56
Политика
Калужский радиотехнический институт попал под американские санкции
Согласно информации, помещенной на сайте Федерального реестра США, калужский научно-исследовательский радиотехнический институт действует «вразрез с национальной безопасностью или интересами внешней политики» США.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировали
Открытое горение на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области ликвидировано на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:42
Политика
В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
ЖКХ
Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии
На место аварии прибыл министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгения Зименко, он руководит восстановительными работами.
Обновлено в 03:45
Футбол
Матюиди близок к уходу из «Ювентуса»
Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди близок к уходу из клуба, сообщает Gazzetta Dello Sport.
Обновлено в 10:19
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Общество
Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя
В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Происшествия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Обновлено в 11:24