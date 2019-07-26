Футбол
ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата АлжираBookmaker-ratings.ru вчера в 15:41
Армейцы предложили за 24-летнего алжирца 2 млн евро. В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 голов в 30 встречах. За сборную Алжира он провел один поединок.
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Клуб 3-го португальского дивизиона может помешать ЦСКА заполучить форварда Наиджи
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