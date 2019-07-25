Армейцы предложили за 24-летнего алжирца 2 млн евро. В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 голов в 30 встречах. За сборную Алжира он провел один поединок.

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Экономика «Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости.

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Армия и оружие Пограничники Финляндии подтвердили нарушение границы самолетом РФ Пограничное ведомство нашло подтверждения факту залета российского самолета на территорию Финляндии.

Общество Количество дачников в России уменьшилось Согласно результатам опроса, загородной недвижимостью в России владеют примерно 42% жителей городов.

Экономика Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие Сбербанк и Mail.ru Group создадут российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, говорится в совместном релизе, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Политика СБУ показала кадры с задержанного российского танкера Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня СБУ задержала в порту Измаил российский танкер, который, как считают в Киеве, блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

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Политика МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской Республике", говорится в заявлении министерства.

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Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

Происшествия В Касимовском районе в ДТП погибли 14-летняя девушка и мужчина В результате происшествия два пассажира иномарки - 14-летняя девушка и мужчина - получили травмы несовместимые с жизнью.