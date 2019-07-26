Футбол
ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата АлжираBookmaker-ratings.ru вчера в 15:41
Армейцы предложили за 24-летнего алжирца 2 млн евро. В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 мячей в 30 встречах. За сборную Алжира он провел один поединок.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Клуб 3-го португальского дивизиона может помешать ЦСКА заполучить форварда Наиджи
Sport24.ruвчера в 23:43
Португальский клуб хочет перехватить у ЦСКА лучшего бомбардира чемпионата Алжира
Спорт-Экспрессвчера в 22:52
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Политика
Задержан министр финансов Астраханской области
Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.
Обновлено в 02:58
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Политика
Юнкер отказал Джонсону в пересмотре условий Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отказал новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в возобновлении переговоров об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя европейского политика Мину Андрееву.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Механик российского танкера сообщил о действиях СБУ при обыске
Старший механик российского танкера Nika Spirit, задержанного в порту Измаил, Сергей Карпов сразу после прилета в московский аэропорт Домодедово рассказал о действиях сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) во время обыска на судне.
Обновлено в 00:59
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Здоровье
В роддоме в Уфе пояснили, почему рожениц кладут в коридор
Руководство родильного дома клиники Башкирского государственного медицинского университета в Уфе пояснило, что рожениц госпитализируют в коридор из-за отсутствия мест в палатах, которое возникло в связи с закрытием другого роддома на санитарную обработку.
Обновлено в 00:59
Игры
MechWarrior 5 задержится до декабря и будет эксклюзивом Epic Games Store
Студия Piranha Games объявила об очередном переносе даты релиза MechWarrior 5: Mercenaries.
Обновлено в 03:33
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы в Верховную раду прошли 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах.
Обновлено в 02:43
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Общество
Штормовое предупреждение в связи с ливнями объявлено в Приамурье
В Приамурье в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Китаянка усыновила 118 детей и попала в тюрьму
Обновлено вчера в 08:49
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в кафе
Обновлено в 03:20
Происшествия
Главного судебного пристава Пермского края арестовали до 13 сентября
В Перми Дзержинский суд арестовал на месяц и 18 дней главу управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю Игоря Кожевникова.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
Музыка
Ольга Бузова назвала дату своего последнего концерта
Ольга Бузова объявила о своём последнем сольном концерте. Назвала дату, зал в центре Москвы.
Обновлено вчера в 04:00
Общество
В Госдуме предложили высшее образование в регионах сделать бесплатным
Заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ Борис Чернышов считает, что высшее образование нужно делать полностью бесплатным в регионах, которые граничат с другими государствами.
Обновлено вчера в 01:47
Транспорт
ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год
Внедрение нового типа автомобильных и мотоциклетных номеров отложено на год. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.
Обновлено вчера в 22:05
Финансы
Курс грузинского лари обновил антирекорд
В начале июля Национальный банк Грузии на фоне обострения грузино-российских отношений впервые за всю историю установил новый антирекорд, согласно которому один доллар стоил 2,90 лари.
Обновлено вчера в 11:34
Политика
Украина придумала замену российскому газу
Российский газ Украина решила заменить катарским, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Оплату подарочного набора для новорожденных могут возложить на регионы
Оплата подарочного набора для новорожденных может быть возложена на регионы.
Обновлено вчера в 18:10
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В Кузбассе грузовик провалился под землю
Грузовик провалился под землю в городе Киселевске Кемеровской области в четверг, водитель не пострадал, сообщили РИА Новости в администрации города.
Обновлено в 01:37
Авто
АвтоВАЗ снова повысит цены на все модели Lada
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Китае ребенок помог найти 11 ископаемых яиц динозавра
Девятилетний мальчик помог ученым найти 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, передает ТАСС.
Обновлено в 01:04
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30