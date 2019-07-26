Армейцы предложили за 24-летнего алжирца 2 млн евро. В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 мячей в 30 встречах. За сборную Алжира он провел один поединок.

Спорт день за днем

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Происшествия Пенсионерку зарезали в доме на юго‑востоке Москвы Тело погибшей нашли накануне вечером в жилом доме по улице Ташкентской в районе Выхино-Жулебино Москвы.

Политика В Британии оштрафовали RT на миллионы Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Происшествия В Екатеринбурге загорелся банный комплекс Пожар произошел на территории оздоровительного комплекса на улице МОПРа, 1 - по предварительным данным, его площадь составила 300 квадратных метров.

Экономика Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41% Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Технологии «Ростех» работает над оборудованием, раздающим Wi-Fi из-под земли Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") по инициативе компании "Ростелеком" занимается разработкой оборудования, способного создать сигнал Wi-Fi, не теряющий устойчивости при размещении аппаратуры под землей.

Энергетика Новак назвал сроки запуска первой нитки «Турецкого потока» Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» начнется 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

Общество Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС РФ из-за запрета «Смерти Сталина» Interfax-Russia.ru - Кинотеатр "Пионер" обратился в Конституционный суд (КС) РФ с жалобой на систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм, представляющую собой цензуру, которая запрещена Конституцией, сообщили "Интерфаксу" в адвокатском бюро "Бартолиус" - представителе заявителя.

Здоровье В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями Юргенс предлагает использовать зарубежную практику, когда люди посещают не поликлинику, а именно специалиста.

Космос Маск показал видео пробного «прыжка» корабля Starship Илон Маск в одной из соцсетей опубликовал видеозапись, на которой продемонстрирован прототип проекта ракеты-носителя и космического корабля нового поколения, поднимающегося над землёй на 20 метров.

Политика Рогозина заказали за два миллиона долларов Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика кампании по очернению российской космической отрасли и "предупредил его", передает "Интерфакс".

Происшествия В Подмосковье столкнулись два теплохода В Московской области столкнулись теплоходы "Новокуйбышевск" и "Нижний Новгород".

Происшествия Россиянин получил срок за твит о теракте в архангельском офисе ФСБ Гарнизонный военный суд Самары приговорил к году колонии 23-летнего жителя Тольятти Александра Довыденкова из-за твита про теракт в приемной УФСБ в Архангельске.

Политика Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Музыка Бузова получила травму во время выступления Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Политика Зеленский и Трамп по телефону обсудили Россию Зеленский в ответ поблагодарил Трампа "за лидерство США" в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

Политика Мединский рассказал об увеличении доходов музеев в России Министр культуры России Владимир Мединский сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что за последние шесть лет музеи в стране посетили более 150 млн человек, а внебюджетные доходы музеев выросли в 2,5 раза.

Политика Гройсман: отставку Кличко рассмотрят на ближайшем заседании Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, когда будет рассмотрена отставка мэра Киева Виталия Кличко.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий По данным Росстата, число работающих пенсионеров в России резко сократилось после отмены индексации их пенсий.

Политика Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.