Футбол
ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата АлжираBookmaker-ratings.ru вчера в 15:41
Армейцы предложили за 24-летнего алжирца 2 млн евро. В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 мячей в 30 встречах. За сборную Алжира он провел один поединок.
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Португальский клуб хочет перехватить у ЦСКА лучшего бомбардира чемпионата Алжира
Спорт-Экспрессвчера в 22:52
Клуб 3-го португальского дивизиона может помешать ЦСКА заполучить форварда Наиджи
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:09, Вашингтон
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