Работа ведется пока на уровне контактов скаутов клубов, сам ЦСКА пока не контактировал с Н’Жийе, который, вроде, совсем не хочет покидать теплый юг Франции. Интересно, что сайт Transfermarkt оценивает игрока, выступавшего ранее за «Лион» и «Тоттенхэм», в 3,5 миллиона евро.

ЦСКА может приобрести форварда «Марселя» за 7 миллионов евро

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