Футбол

ЦСКА может приобрести форварда «Марселя» за 7 миллионов евроODDS.ru 15:49

Работа ведется пока на уровне контактов скаутов клубов, сам ЦСКА пока не контактировал с Н’Жийе, который, вроде, совсем не хочет покидать теплый юг Франции. Интересно, что сайт Transfermarkt оценивает игрока, выступавшего ранее за «Лион» и «Тоттенхэм», в 3,5 миллиона евро.
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ЦСКА готовит предложение по форварду «Марселя» Н’Жие

Sport24.ru14:52

ЦСКА может купить форварда «Марселя» за 7 миллионов евро

Sport.ru16:29

ЦСКА готов заплатить €7 млн за форварда «Марселя»

Metaratings15:09

ЦСКА готовит предложение по форварду «Марселя»

Евро-футбол.ру15:14

ЦСКА предложит «Марселю» 7 млн евро за форварда Н’Жи

Sports.ru15:11

ЦСКА готов заплатить за форварда «Марселя» Н’Жье € 7 млн

Чемпионат16:06

Источник: ЦСКА готов предложить 7 миллионов евро за форварда «Марселя» Нжи

Спорт-Экспресс14:32
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 18:10, Вашингтон
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Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
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Оппозиция Венесуэлы вывела российский долг из-под равенства кредиторов

Исключены из принципа равенства следующие категории долгов: двусторонние межгосударственные займы со стороны России и Китая; долговые соглашения, являющиеся предметом антикоррупционных расследований; компенсации убытков, которые Венесуэлу обязали заплатить международные арбитражные трибуналы.
Обновлено в 14:15
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«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

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Темнокожая актриса исполнит главную роль в ремейке «Русалочки»

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Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео

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В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине

Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
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Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
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Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
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Армия и оружие

Неуправляемый полет: 30 лет назад МиГ-23 улетел в Бельгию без пилота

Обновлено в 03:55
Футбол

«Барселона» представила Френки де Йонга

"Барселона" представила полузащитника Френки де Йонга.
Обновлено в 16:01
Культура

Возможно найдено видео с Бэнкси

Телеканал ITV London нашел архивное интервью 16-летней давности с молодым человеком, который, возможно, является Бэнкси, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 16:00
Политика

Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини опубликовал в Instagram фото с российским президентом Владимиром Путиным, который приехал с визитом в Рим.
Обновлено в 17:05
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
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В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с оперативниками регионального Управления ФСБ и МВД по Республике Татарстан задержана кассир банка города Салавата — Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города.
Обновлено в 16:17
Авто

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Новые заднеприводные и полноприводные автомобили Fiat Chrysler Automobiles с передним продольным расположением двигателя получат новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.
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Росконтроль назвал марки худшего кофе

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Собянин рассказал о трендах в развитии мировых городов

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью RT в рамках Московского урбанистического форума рассказал о трендах в развитии мировых городов.
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Путин напомнил, что государственность в Ливии разрушили военные НАТО

Лидер страны напомнил, что именно военные НАТО разрушили государственность на территории Ливийской Республики.
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Футбол

Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото

На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
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Тимошенко уличила Зеленского в незнании 99% своей партии

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский не знает 99% людей, вошедших в списки его партии "Слуга народа".
Обновлено в 15:48
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ГОСТ увеличения разрешенной скорости машин до 130 км/ч могут принять в конце 2019 года

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Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
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Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
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В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест

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Обновлено в 12:56
Культура

Дочь Кинчева рассказала о съемках сериала «Лучше, чем люди»

Дочь Константина Кинчева начала сниматься в пятилетнем возрасте.
Обновлено в 07:19
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Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой

66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
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Левый защитник "Реала" Марсело считает, что его карьера в мадридском клубе подошла к концу.
Обновлено вчера в 17:14
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Заболотный отказался уходить из «Зенита»

Нападающий петербургского «Зенита» Антон Заболотный отказался покидать клуб и отверг предложение из «Сочи».
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Астрофизики из Великобритании создали новый метод лечения рака

Обновлено в 11:04
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