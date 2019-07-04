Работа ведется пока на уровне контактов скаутов клубов, сам ЦСКА пока не контактировал с Н’Жийе, который, вроде, совсем не хочет покидать теплый юг Франции. Интересно, что сайт Transfermarkt оценивает игрока, выступавшего ранее за «Лион» и «Тоттенхэм», в 3,5 миллиона евро.

ЦСКА может приобрести форварда «Марселя» за 7 миллионов евро

Политика Опубликовано видео задержания иранского танкера в Гибралтаре Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еиrопеws.

Технологии Россиян переведут на электронные паспорта Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.

Происшествия Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.

Происшествия В Ингушетии избили семилетнюю девочку Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.

Происшествия В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Политика Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17 На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Экономика ЦБ хочет перенести сроки подключения банков к системе быстрых платежей Подключение системно значимых российских банков к системе быстрых платежей может быть отложено на один месяц — до 1 октября 2019 года.

Общество Погода в Москве на выходных достигнет «холодного дна» Ветреная погода, дожди и понижение температуры ожидает жителей Москвы в предстоящие выходные, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 4 июля.

Армия и оружие Военные США знают о назначении станции, на которой погибли моряки РФ Атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» используется для обоснования территориальных притязаний России на морское дно под Северным Ледовитым океаном, считают американские военные аналитики, 4 июля сообщает пресс-служба Военно-морского института США.

Армия и оружие Аравийская коалиция сбила беспилотник хуситов Коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила беспилотник хуситов йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" над аэропортом Джизана, информирует телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на пресс-секретаря коалиции.

Общество Перспективные территории. Где в Петербурге можно будет жить через 5 лет В Выборгском районе продолжится освоение части территории завода «Светлана», у двух парков – Сосновка и Удельный.

Общество Матвиенко предложила запретить смартфоны в школах Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о запрете мобильных телефонов в школах, Роспотребнадзор в течение месяца создаст рабочую группу по этому вопросу.

Общество На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Политика В Словакии разрабатывают резолюцию об отмене антироссийских санкций Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата парламента Словакии Петера Марчека, резолюция с призывом отменить антироссийские санкции и нормализовать отношения с Москвой находится в финальной стадии подготовки.

Авто В России стартовали продажи купе-кроссовера Renault Arkana Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.

Политика В Ватикане началась встреча Путина с папой римским Рабочий визит Владимира Путина в Италию начался со встречи с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает корреспондент РБК.

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

Культура Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.

Игры Новую PlayStation Classic распродают за 25 долларов Например, Sony решила выпустить портативную PlayStation Classic и при том за хорошую стоимость в 100 долларов.

Общество Власти Амстердама предложили запретить витрины с проститутками Мэр Амстердама Фемке Хальсема предложила четыре варианта решения проблемы туристов, которые мешают работать легальным проституткам в квартале красных фонарей.