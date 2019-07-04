Футбол
ЦСКА может приобрести форварда «Марселя» за 7 миллионов евроODDS.ru 15:49
Работа ведется пока на уровне контактов скаутов клубов, сам ЦСКА пока не контактировал с Н’Жийе, который, вроде, совсем не хочет покидать теплый юг Франции. Интересно, что сайт Transfermarkt оценивает игрока, выступавшего ранее за «Лион» и «Тоттенхэм», в 3,5 миллиона евро.
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Политика
Опубликовано видео задержания иранского танкера в Гибралтаре
Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еиrопеws.
Обновлено в 18:30
Технологии
Россиян переведут на электронные паспорта
Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.
Обновлено в 05:42
Наука
Астрофизики из Великобритании создали новый метод лечения рака
Обновлено в 11:04
Происшествия
Погибших на «Лошарике» подводников похоронят тайно
Моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», похоронят тайно.
Обновлено в 18:24
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Происшествия
В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Политика
Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено в 18:54
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Экономика
ЦБ хочет перенести сроки подключения банков к системе быстрых платежей
Подключение системно значимых российских банков к системе быстрых платежей может быть отложено на один месяц — до 1 октября 2019 года.
Обновлено в 13:29
Общество
Погода в Москве на выходных достигнет «холодного дна»
Ветреная погода, дожди и понижение температуры ожидает жителей Москвы в предстоящие выходные, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 4 июля.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Военные США знают о назначении станции, на которой погибли моряки РФ
Атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» используется для обоснования территориальных притязаний России на морское дно под Северным Ледовитым океаном, считают американские военные аналитики, 4 июля сообщает пресс-служба Военно-морского института США.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
Аравийская коалиция сбила беспилотник хуситов
Коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила беспилотник хуситов йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" над аэропортом Джизана, информирует телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на пресс-секретаря коалиции.
Обновлено в 18:19
Общество
Перспективные территории. Где в Петербурге можно будет жить через 5 лет
В Выборгском районе продолжится освоение части территории завода «Светлана», у двух парков – Сосновка и Удельный.
Обновлено в 08:18
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Общество
Матвиенко предложила запретить смартфоны в школах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о запрете мобильных телефонов в школах, Роспотребнадзор в течение месяца создаст рабочую группу по этому вопросу.
Обновлено в 10:21
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Футбол
Моуринью не исключил, что вернется в Италию
Не исключаю такого варианта, — сказал Моуринью.
Обновлено в 18:43
Политика
В Словакии разрабатывают резолюцию об отмене антироссийских санкций
Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата парламента Словакии Петера Марчека, резолюция с призывом отменить антироссийские санкции и нормализовать отношения с Москвой находится в финальной стадии подготовки.
Обновлено в 18:51
Авто
В России стартовали продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено в 08:42
Политика
В Ватикане началась встреча Путина с папой римским
Рабочий визит Владимира Путина в Италию начался со встречи с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Спорт
Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета
Обновлено в 10:53
Космос
Телескоп NASA открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
При помощи телескопа «Чадра» ученым NASA удалось измерить скорость вращения черной дыры.
Обновлено в 10:11
Культура
Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси
Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 18:42
Игры
Новую PlayStation Classic распродают за 25 долларов
Например, Sony решила выпустить портативную PlayStation Classic и при том за хорошую стоимость в 100 долларов.
Обновлено в 18:01
Общество
Власти Амстердама предложили запретить витрины с проститутками
Мэр Амстердама Фемке Хальсема предложила четыре варианта решения проблемы туристов, которые мешают работать легальным проституткам в квартале красных фонарей.
Обновлено в 09:23
Здоровье
Нацмедпалата раскритиковала думский законопроект о защите врачей
Применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении медработника предлагается наказывать заключением на срок до 10 лет, посягательство на жизнь медработника – более длительными сроками заключения, вплоть до пожизненного.
Обновлено в 11:28