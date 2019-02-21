Футбол

ЦСКА может приобрести Лукаса СантосаВсе про Спорт ру 13:48

Стороны сошлись на сумме в пять миллионов и российский клуб получит 70 процентов прав на футболиста. В основе «Васко да Гамы» 19-летний полузащитник провел четыре матча.
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Новый Робиньо, певец, главный дриблер Бразилии. Кто заменит Влашича в ЦСКА

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ЦСКА купил полузащитника «Васко да Гама» за 5 млн евро

Евро-футбол.ру00:03

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Спорт-Экспресс14:20

Агент: ЦСКА хочет приобрести Лукаса Сантоса как можно раньше, чтобы подготовить к Лиге чемпионов

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СМИ: ЦСКА купил Лукаса Сантоса за 5 млн евро

Soccer.ru00:32

СМИ: ЦСКА приобрёл бразильского футболиста Сантоса за €5 млн

RT на русском00:32

Источник: «Васко да Гама» не продаст ЦСКА хавбека Лукаса Сантоса

Чемпионат14:21
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Футбол

Зенит — Фенербахче 3:1 (Матч завершён)

Обновлено в 11:45
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Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после конфликта с представителе Норвегии Йоханнесом Клэбо на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, сообщает "Советский спорт".
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Гроб с покойником принесли к зданию правительства в Самаре

Родственники мужчины, умершего несколько дней назад, не смогли его похоронить из-за неоправданно завышенных цен на рынке погребальных услуг и привезли открытый гроб к зданию администрации региона.
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Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Российская актриса Дарья Егорычева скончалась на 38-м году жизни, сообщили в ее группе помощи во «Вконтакте».
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Политика

Венесуэла закрывает границу с Бразилией

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Происшествия

Устроившие самосуд над школьником родители пожаловались в полицию

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Армия и оружие

Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы

"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.
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Политика

Россия заблокировала рекомендацию ПА ОБСЕ о недопуске наблюдателей

Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ заблокировала принятие рекомендации, позволяющей странам отказывать в доступе на выборы наблюдателям из других государств под предлогом конфликта интересов.
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Авто

УАЗ Hunter отнесли к категории грузовиков

Обновлено в 12:09
Космос

Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту

Египетский спутник EgyptSat-A запустили с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Обновлено в 13:50
Общество

В Петербурге школьника отстранили от занятий из-за перекрашенных волос

Старшеклассника, который после окрашивания волос стал блондином, отстранили от занятий в частной школе "Паскаль Лицей" в Выборгском районе Санкт-Петербурга до тех пор, пока он не перекрасится обратно, сообщила РИА Новости в четверг адвокат семьи Анна Радованович.
Обновлено в 07:49
Общество

Собянин впервые прокомментировал инфекцию в детских садах Москвы

В декабре 2018 года родители воспитанников нескольких детских садов Москвы сообщали о множественных случаях дизентерии у детей.
Обновлено в 12:12
Происшествия

ФБК выяснил, кто «правит» в Черкесске после задержания Арашуковых

Во внимание ФБК попал огромный особняк, расположенный в Черкесске, высота потолков в доме достигает 12 метров.
Обновлено в 07:03
Общество

Forbes: в России появилась вторая женщина-миллиардер

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Сборная России разгромила Болгарию в квалификации Кубка мира

Баскетболисты сборной России одержали крупную победу над командой Болгарии в отборочном турнире Кубка мира 2019 года.
Обновлено в 12:45
Политика

На сторону Гуайдо перешли 11 венесуэльских дипломатов в США

Из 56 работающих в США венесуэльских дипломатов на сторону оппозиции перешли 11 человек, заявил представитель провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо.
Обновлено в 13:57
Космос

NASA нашло в кораблях Boeing и SpaceX угрозу для космической программы

NASA предупредило компании Boeing и SpaceX о недоработках в пилотируемых кораблях, которые они разрабатывают.
Обновлено в 14:19
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В Москве столкнулись два трамвая и легковой автомобиль

ДТП с участием легкового автомобиля и двух трамваев произошло в Москве у дома 18 на Соболевском проезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено в 13:16
Происшествия

ФСБ вскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых

Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ выявила схему хищения газа на Северном Кавказе в рамках уголовного дела, по которому ранее был задержан советник гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков.
Обновлено в 08:17
Политика

Назарбаев отправил правительство в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства республики.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Найден дневник Малиновского с объяснением причин поражений в начале ВОВ

Обновлено в 09:48
Политика

Белоруссия начала экспортировать на Украину российский уголь

Основную долю от общего объема поставок составили поставки на Украину, выросшие с 0,6 тыс. т до 588,5 тыс. т. Уголь в Белоруссии не добывается.
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Верзилов: убийцы российских журналистов в ЦАР прилетели из Донбасса

Убийцы российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева прилетели в ЦАР из Донбасса и улетели обратно после преступления.
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Общество

Около 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Около 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено вчера в 15:53
Политика

Лавров рассказал о новой провокации Киева в Керченском проливе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киев готовит провокацию в Керченском проливе и приглашает страны НАТО направить своих представителей на украинские корабли, чтобы совершить совместный прорыв через акваторию.
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Политика

Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
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Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артистки

Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.
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Умер бас-гитарист группы The Monkees Питер Торк

В США в возрасте 77 лет скончался бывший бас-гитарист группы The Monkees Питер Торк, сообщает Variety со ссылкой на сестру музыканта.
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Лишенная прав Мара Багдасарян не оплатила штраф за парковку

Лишенная водительских прав Мара Багдасарян продолжает нарушать ПДД и получает штрафы.
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