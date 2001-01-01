Футбол
ЦСКА может пополнить нападающий «Интера»Матч ТВ вчера в 22:59
По информации Tuttomercatoweb, нападающий «Интера» Георге Пушкаш может перейти в ЦСКА. Отметим, по оценке портала Transfermarkt, стоимость румынского нападающего составляет 3 миллиона евро. Контракт футболиста с «Интером» рассчитан до 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 00:00, Вашингтон
Финансы
Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Украина обвинила Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
Замминистра иностранных дел Украины Егор Божок в ходе встречи с послом Венгрии Иштваном Ийдярто выразил недовольство действиями Будапешта, которые, по его словам, «имеют явные признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины».
Обновлено вчера в 20:20
Экономика
Льготы для Арктики потребуют компенсации выпадающих доходов бюджета
Принятие законопроекта о поддержке проектов в Арктике, подготовленного министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, приведет к выпадающим доходам бюджета, источник их компенсации не определен, заявил журналистам в понедельник директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено вчера в 09:47
Армия и оружие
В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста
Обновлено вчера в 21:25
Политика
В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией
Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Обновлено вчера в 17:13
Энергетика
«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%
«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено вчера в 06:20
Экономика
Частные банки вышли из капитала «биржи для подсанкционных компаний»
Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (№ 1 и № 9 среди крупнейших негосударственных банков России) вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на базе которой может быть создана биржа для подсанкционных компаний.
Обновлено вчера в 23:01
Наука
Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений
Ученые из Американской академии неврологии рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Предприятия Кузбасса за месяц вдвое увеличили долги по зарплате
Предприятия Кузбасса за месяц вдвое увеличили задолженность по заработной плате перед сотрудниками - до 110,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:41
Космос
Ученые РФ работают над технологией, благодаря которой часы на спутниках могут стать точнее
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разрабатывают прибор, размещение модернизированной версии которого на спутниках может повысить точность их часов и улучшить показатели навигационных систем.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Суд арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
Американские ВВС готовятся защищать от штурма «Зону 51»
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие
Американская разведка обнаружила «уязвимость» в российской С-400
Аналитики американского центра частной разведки Stratfor утверждают, что российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 имеет одну значительную уязвимость.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Россиян призвали покупать куриное мясо с кишечной палочкой
Рябинкин пояснил, что в каждом цехе должно быть +12-14 градусов Цельсия, иначе мясо становится теплым и в нем появляется кишечная палочка.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
У неонацистов в Италии изъяли ракету «воздух-воздух»
Обновлено вчера в 16:11
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе, пытаясь применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией
Бывший глава информационного департамента украинского МИДа Олег Волошин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его желание "победить Россию".
Обновлено вчера в 10:03
Футбол
Рэмси: не представлял, что могу отказаться от предложения «Ювентуса»
Обновлено вчера в 22:15
Гаджеты
Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X
Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 05:29
Общество
Россиянам могут добавить выходной
Официально трудоустроенным россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в году для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 02:42
Здоровье
Минздраву поручили упростить выписку наркотических лекарств на дому
Выписка наркотических обезболивающих и психотропных препаратов на дому должна быть упрощена.
Обновлено вчера в 05:02
Общество
Общественный совет Минприроды рекомендовал ввести ЕГЭ по экологии
Как пояснил член Общественного совета, предмет "Экология и устойчивое развитие" может представлять годичный курс, как ранее астрономия в старших классах.
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Россияне предпочли хранить деньги в валюте
Как выяснилось, большинство россиян предпочитают хранить средства в валюте и на депозитных счетах.
Обновлено вчера в 05:32
Общество
Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную России
Как говорится в сообщении Гидрометцентра, циклон образуется на юго-западе ЦФО в среду, 17 июля, а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено вчера в 17:01