Футбол

ЦСКА может пополнить нападающий «Интера»Sportbox.RU вчера в 22:59

По информации Tuttomercatoweb, нападающий «Интера» Георге Пушкаш может перейти в ЦСКА. Отметим, по оценке портала Transfermarkt, стоимость румынского нападающего составляет 3 миллиона евро. Контракт футболиста с «Интером» рассчитан до 2020 года.
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Tuttomercatoweb: ЦСКА хочет приобрести форварда «Интера» и сборной Румынии Пушкаша

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ЦСКА заинтересовался нападающим «Интера»

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Источник: ЦСКА заинтересован в нападающем «Интера» Пушкаше

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ЦСКА может пополнить нападающий «Интера»

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ЦСКА интересуется форвардом «Интера» Пушкашем

Soccer.ruвчера в 21:24

ЦСКА может пополнить нападающий «Интера»

Матч ТВвчера в 22:59
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:38, Вашингтон
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Четыре человека погибли в результате аварии большегруза и легковушки в Самарской области.
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Инцидент в Пекинском зоопарке, посетители которого забросали камнями панду, чтобы заставить спокойно сидящего зверя проявить активность, взбудоражил китайскую общественность после того, как видео (смотрите ниже) с происшествием появилось в местной социальной сети Weibo.
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Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

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В ночь с 16 на 17 июля жители столицы смогут наблюдать лунное затмение. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».
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