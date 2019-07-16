Футбол
ЦСКА хочет купить нападающего «Интера»Нева Спорт 03:02
Румынский нападающий миланского «Интера» Джордже Пушкаш может стать футболистом московского ЦСКА. Об этом сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, армейцы сделали запрос о возможном переходе форварда сборной Румынии.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Пакистан открыл воздушное пространство для гражданских самолетов
«Воздушное пространство Пакистана открыто для всех видов гражданского движения по опубликованным службой воздушного движения маршрутам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:40
Экономика
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Мурино студент из Китая напал с ножом на девушку
По предварительной информации, нападавшим был 25-летний студент-первокурсник из Китая, который учится в Политехническом университете и снимает квартиру в том доме, около которого и было совершено нападение.
Обновлено в 03:51
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов
Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:53
Экономика
Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса
Интернет-компания Mail.ru Group договорилась о передаче 51% в киберспортивном холдинге Esforce производителю гоночных компьютерных игр Modern Pick, рассказал «Ведомостям» представитель Mail.ru Group.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подарил дочери на первый день рождения два автомобиля
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко устроили в честь первого дня рождения дочери грандиозный праздник.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
В Италии изъяли арсенал оружия для наемников в Донбассе
Обновлено вчера в 06:07
Политика
Суд над украинским неонацистом сочли результатом российской спецоперации
«Недавний вердикт присяжных Павии является доказательством масштабной российской спецоперации, организованной в Италии с целью дискредитации украинского сопротивления российской агрессии», — заявил Перелыгин.
Обновлено в 03:35
Политика
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму
Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.
Обновлено в 03:16
Политика
Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы США из посольства Эквадора
Как сообщает CNN со ссылкой на данные из отчетов испанской частной охранной компании Undercover Global, осуществлявшей слежку за основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора, Джулиан Ассанж якобы руководил публикациями компромата, оказавшего влияние на президентские выборы в США в 2016 году.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие
Stratfor назвала «слабые стороны» C-400
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Кто из южноуральцев сможет узаконить излишки используемой земли
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области информирует об изменениях в действующем законодательстве.
Обновлено в 01:47
Спорт
Российские ватерполистки разгромили команду Кореи на ЧМ
Сборная России одержала крупную победу над командой Кореи в матче группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено в 01:08
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка
Следователи завели дело после обнаружения останков новорожденного ребенка с медицинским зажимом на теле в лесу в Подмосковье, сообщила пресс-служба регионального главка СК.
Обновлено в 03:02
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Экономика
Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на $40 млн
По данным агентства, несмотря на санкции США, направленные против правительства Николаса Мадуро, властям Венесуэлы удается продавать свое золото компаниям из таких стран, как ОАЭ и Турция.
Обновлено в 04:24
Общество
Горсовет Орла согласовал фонтан в сквере Ермолова
Обновлено в 03:18
Происшествия
В ЕСПЧ обратилась сотня жертв домашнего насилия в России
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило около сотни жалоб россиянок на домашнее насилие, сказал «Интерфаксу» избранный от России судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов.
Обновлено в 03:41
Общество
Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную Россию
Сообщается, что циклон формируется на юго-западе ЦФО, он обрушится с грозовыми дождями на большую часть территории округа уже в среду, 17 июля.
Обновлено вчера в 22:40
Авто
УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Несколько дней назад представители УАЗ официально подтвердили, что внедорожник «Патриот» с «автоматом» также получит и модернизированный 2,7-литровый 150-сильный агрегат ЗМЗ Про, который обзавелся новой системой охлаждения.
Обновлено в 02:01
Политика
Музеи Крыма ждут от суда возвращения скифского золота
Обновлено в 00:35
Наука
Слой из силикатного аэрогеля может сделать Марс пригодным для жизни
40 лет назад ученые думали, что смогут изменить на Марсе атмосферу и заселить эту планету, но теперь социалисты понимают, что с нынешними технологиями создать атмосферу на Марсе как на земле невозможно.
Обновлено вчера в 14:34