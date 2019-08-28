Мы действительно ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА. Пока никаких договоренностей нет. Сегодня уже 28 августа, думаю, через день-два будет все ясно. Как оценю вероятность трансфера? Скажем так: она есть.

Футболист уже прибыл в Москву для прохождения медосмотра и подписания соглашения. Напомним, что сам переход оценивается в 400 тысяч евро. «Тамбов» ранее официально подтвердил факт переговоров с ЦСКА по трансферу Гогуа.

Спорт день за днем

Гогуа прибыл в Москву для подписания контракта с ЦСКА

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