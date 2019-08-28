Футбол
REGNUMЦСКА может купить защитника «Тамбова» Гогуа
Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа. Об этом сообщается в Telegram-канале комментатора Нобеля Арустамяна. По информации источника, Гогуа и его представители уведомили «Тамбов» о намерении игрока покинуть клуб и перейти в стан «армейцев».
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Мы действительно ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА. Пока никаких договоренностей нет. Сегодня уже 28 августа, думаю, через день-два будет все ясно. Как оценю вероятность трансфера? Скажем так: она есть.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
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Москва 24 вчера в 14:43
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