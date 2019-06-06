Футбол

ЦСКА может купить нападающего «Тулузы» СаногоREGNUM 01:18

Московский ЦСКА может купить нападающего «Тулузы» Яя Саного.
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СМИ: ЦСКА не заинтересован в Саного

Sportbox.RU09:07

СМИ: ЦСКА не заинтересован в Саного

Матч ТВ09:07

СМИ: ЦСКА интересуется нападающим «Тулузы» Саного

Спорт-Экспрессвчера в 16:39

ЦСКА интересуется форвардом «Тулузы» Саного

Чемпионатвчера в 17:50

Во Франции сообщили об интересе ЦСКА к Саного

Sport24.ruвчера в 17:00

ЦСКА заинтересовался нападающим «Тулузы»

Советский спортвчера в 18:29

Агент форварда «Тулузы» подтвердил интерес к его клиенту со стороны ЦСКА

Sport.ruвчера в 18:13
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Политика

Царев объяснил, как именно Бойко может использовать Ахметова

Говоря о формировании партийного списка, Царев отметил, что треть мест получит сам Ахметов, треть — Сергей Левочкин и Бойко, а треть — Виктор Медведчук.
Обновлено 04 июня в 23:10
Происшествия

Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен и в настоящее время задержан, заявляет следствие.
Обновлено в 13:21
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Экономика

«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

Супермаркеты "Перекресток" будут продавать продукты в рассрочку, говорится в сообщении Х5 Retail Group.
Обновлено в 10:34
Авто

Названы самые незащищенные от угона в России автомобили

Рейтинг защищенности от угона автомобилей, застрахованных по КАСКО, составил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
Обновлено в 12:42
Футбол

Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.
Обновлено в 12:04
Происшествия

В Дагестане задержано все руководство комитета по лесному хозяйству

О проведении в ночь на четверг, 6 июня, выемки документов в комитете, после которой было проведено задержание, стало известно утром.
Обновлено в 12:39
Происшествия

В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу

Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено в 04:34
Политика

Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса

Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского объяснений в связи с заявлениями о возможном снятии блокады с Донбасса.
Обновлено вчера в 21:05
Общество

В Подмосковье построят круглогодичный курорт «Тропический остров»

Обновлено в 11:06
Авто

Российский авторынок продолжает катиться вниз

Лидерство среди брендов продолжает уверенно удерживать LADA.
Обновлено в 11:37
Политика

Зеленский дал ответ на петицию с требованием его отставки

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.
Обновлено в 10:15
Политика

«Северный поток-2» нашел поддержку в Мировом энергетическом совете

Европе выгодно закупать газ у России, заявил генсек Мирового энергетического совета Кристофор Фрай.
Обновлено в 12:45
Происшествия

В США машина с курсантами военной академии попала в аварию на полигоне

Курсант военной академии Вест-Поинт в США погиб, еще 22 человека пострадали при аварии бронемашины, которая произошла близ учебного полигона в четверг утром, сообщила пресс-служба учебного заведения.
Обновлено в 11:02
Общество

Глава Роскомнадзора назвал альтернативу блокировке Facebook и Twitter

В середине апреля Жаров сообщил, что ни одна из двух компаний пока не сообщила его ведомству о готовности предоставить требуемые данные.
Обновлено в 11:52
Экономика

В России увеличат размер материнского капитала

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено в 12:20
Экономика

Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружие

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Мать единственного сына Алексея Булдакова публично осудила его вдову, которая назвала только себя наследницей актера

Обновлено в 11:56
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что у страны недостаточно средств для закупки газа.
Обновлено в 12:44
Игры

Актуальность The Elder Scrolls VI не пропадет на протяжении десяти лет

Обновлено в 03:34
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Авто

Представили обновлённый Renault Koleos

В силовой линейке обновлённого Renault Koleos появились два дизельных мотора.
Обновлено в 04:00
Политика

Михаил Горбачев в больнице работает над книгой

Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Авто

Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7

Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Экономика

Китай попросил 50 тысяч гектаров земли в Приморском крае

Компания собирается довести свой земельный банк в России до 50 тысяч гектаров и построить завод по глубокой переработке сои мощностью до 240 тысяч тонн в год, на котором будет выпускаться соевый концентрат, соевое масло, лецитин, меласса, пишет Finanz.ru.
Обновлено в 11:55
Общество

Видео с падением мэра Омска в лужу пропало с сайта администрации

Обновлено в 13:19
Происшествия

Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 11:09
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Представлен «формульный болид» с допуском на обычные дороги

Обновлено в 09:25
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Французский футболист, центральный нападающий клуба «Тулуза».
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