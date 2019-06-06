Футбол
ЦСКА может купить нападающего «Тулузы» СаногоREGNUM 01:18
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Политика
Царев объяснил, как именно Бойко может использовать Ахметова
Говоря о формировании партийного списка, Царев отметил, что треть мест получит сам Ахметов, треть — Сергей Левочкин и Бойко, а треть — Виктор Медведчук.
Обновлено 04 июня в 23:10
Происшествия
Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен и в настоящее время задержан, заявляет следствие.
Обновлено в 13:21
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Экономика
«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку
Супермаркеты "Перекресток" будут продавать продукты в рассрочку, говорится в сообщении Х5 Retail Group.
Обновлено в 10:34
Авто
Названы самые незащищенные от угона в России автомобили
Рейтинг защищенности от угона автомобилей, застрахованных по КАСКО, составил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
Обновлено в 12:42
Футбол
Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Дагестане задержано все руководство комитета по лесному хозяйству
О проведении в ночь на четверг, 6 июня, выемки документов в комитете, после которой было проведено задержание, стало известно утром.
Обновлено в 12:39
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Политика
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского объяснений в связи с заявлениями о возможном снятии блокады с Донбасса.
Обновлено вчера в 21:05
Авто
Российский авторынок продолжает катиться вниз
Лидерство среди брендов продолжает уверенно удерживать LADA.
Обновлено в 11:37
Политика
Зеленский дал ответ на петицию с требованием его отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.
Обновлено в 10:15
Политика
«Северный поток-2» нашел поддержку в Мировом энергетическом совете
Европе выгодно закупать газ у России, заявил генсек Мирового энергетического совета Кристофор Фрай.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В США машина с курсантами военной академии попала в аварию на полигоне
Курсант военной академии Вест-Поинт в США погиб, еще 22 человека пострадали при аварии бронемашины, которая произошла близ учебного полигона в четверг утром, сообщила пресс-служба учебного заведения.
Обновлено в 11:02
Общество
Глава Роскомнадзора назвал альтернативу блокировке Facebook и Twitter
В середине апреля Жаров сообщил, что ни одна из двух компаний пока не сообщила его ведомству о готовности предоставить требуемые данные.
Обновлено в 11:52
Экономика
В России увеличат размер материнского капитала
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено в 12:20
Экономика
Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружие
Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Мать единственного сына Алексея Булдакова публично осудила его вдову, которая назвала только себя наследницей актера
Обновлено в 11:56
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что у страны недостаточно средств для закупки газа.
Обновлено в 12:44
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Авто
Представили обновлённый Renault Koleos
В силовой линейке обновлённого Renault Koleos появились два дизельных мотора.
Обновлено в 04:00
Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Экономика
Китай попросил 50 тысяч гектаров земли в Приморском крае
Компания собирается довести свой земельный банк в России до 50 тысяч гектаров и построить завод по глубокой переработке сои мощностью до 240 тысяч тонн в год, на котором будет выпускаться соевый концентрат, соевое масло, лецитин, меласса, пишет Finanz.ru.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 11:09
Авто
Представлен «формульный болид» с допуском на обычные дороги
Обновлено в 09:25