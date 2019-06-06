Футбол

ЦСКА может купить нападающего «Тулузы» СаногоREGNUM 01:18

Московский ЦСКА может купить нападающего «Тулузы» Яя Саного.
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СМИ: ЦСКА не заинтересован в Саного

Sportbox.RU09:07

СМИ: ЦСКА не заинтересован в Саного

Матч ТВ09:07

СМИ: ЦСКА интересуется нападающим «Тулузы» Саного

Спорт-Экспрессвчера в 16:39

ЦСКА интересуется форвардом «Тулузы» Саного

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Во Франции сообщили об интересе ЦСКА к Саного

Sport24.ruвчера в 17:00

ЦСКА заинтересовался нападающим «Тулузы»

Советский спортвчера в 18:29

Агент форварда «Тулузы» подтвердил интерес к его клиенту со стороны ЦСКА

Sport.ruвчера в 18:13
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Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 13:45
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Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
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Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца

В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
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В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США

Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
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В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
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По данным телеканала РЕН ТВ, Панкратов-Черный потерял сознание во время съемок фильма в Москве.
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Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
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Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
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В «Газпроме» прокомментировали слухи об отставке Миллера

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков опроверг слухи об отставке Алексея Миллера с поста главы компании.
Обновлено в 14:32
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Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной

Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
Обновлено в 14:43
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Россиянок поддержат за рождение первенца

Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.
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Видео с падением мэра Омска в лужу пропало с сайта администрации

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Газзаев заявил, что он поддерживает расширение лиги до 18 команд

Бывший главный тренер красно-синих, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев высказался о намерении РПЛ расширить лигу с 16 до 18 клубов.
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Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
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В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов

Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30
Гаджеты

Бюджетный смартфон Nokia 2.2 презентован официально

Компания HMD Global провела официальную презентацию своего нового бюджетного смартфона Nokia 2.2, наделённого функцией разблокировки по лицу владельца и поддержкой программы Android One, гарантирующей обновление операционной системы сроком на два года.
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Политика

Мэй назвала условие потепления отношений Москвы и Лондона

Ранее на встрече с представителями ведущих информационных агентств Владимир Путин призвал перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в отношениях Лондона и Москвы.
Обновлено в 12:40
Энергетика

Новак объяснил сокращение добычи нефти в России сверх сделки ОПЕК+

Россия снизила добычу нефти сильнее, чем должна была в рамках взятых в ОПЕК+ обязательств, в том числе из-за загрязнения нефти на трубопроводе «Дружба», сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак в кулуарах ПМЭФа, передает «РИА Новости».
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Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Обновлено в 08:02
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком

В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
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Круглогодичный курорт «Тропический остров» будет создан в Подмосковье

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Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.
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Космос

Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение

Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.
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DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
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Французский футболист, центральный нападающий клуба «Тулуза».
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