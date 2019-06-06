Футбол
ЦСКА может купить нападающего «Тулузы» СаногоREGNUM 01:18
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Авто
Представлен обновлённый Renault Koleos
Обновлено в 07:06
Политика
В наряде жены Зеленского усмотрели модные промахи
Обновлено в 14:09
Общество
Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна
Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 13:45
Наука
Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца
В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США
Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено в 07:20
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек
В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
По данным телеканала РЕН ТВ, Панкратов-Черный потерял сознание во время съемок фильма в Москве.
Обновлено в 04:58
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Политика
В «Газпроме» прокомментировали слухи об отставке Миллера
Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков опроверг слухи об отставке Алексея Миллера с поста главы компании.
Обновлено в 14:32
Игры
Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной
Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
Обновлено в 14:43
Экономика
Россиянок поддержат за рождение первенца
Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.
Обновлено в 13:25
Футбол
Газзаев заявил, что он поддерживает расширение лиги до 18 команд
Бывший главный тренер красно-синих, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев высказался о намерении РПЛ расширить лигу с 16 до 18 клубов.
Обновлено в 13:20
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Общество
В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов
Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30
Гаджеты
Бюджетный смартфон Nokia 2.2 презентован официально
Компания HMD Global провела официальную презентацию своего нового бюджетного смартфона Nokia 2.2, наделённого функцией разблокировки по лицу владельца и поддержкой программы Android One, гарантирующей обновление операционной системы сроком на два года.
Обновлено в 11:31
Политика
Мэй назвала условие потепления отношений Москвы и Лондона
Ранее на встрече с представителями ведущих информационных агентств Владимир Путин призвал перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в отношениях Лондона и Москвы.
Обновлено в 12:40
Энергетика
Новак объяснил сокращение добычи нефти в России сверх сделки ОПЕК+
Россия снизила добычу нефти сильнее, чем должна была в рамках взятых в ОПЕК+ обязательств, в том числе из-за загрязнения нефти на трубопроводе «Дружба», сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак в кулуарах ПМЭФа, передает «РИА Новости».
Обновлено в 14:19
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Обновлено в 08:02
Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком
В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Футбол
Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.
Обновлено в 12:04
Космос
Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение
Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.
Обновлено в 03:51
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52