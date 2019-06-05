Футбол

ЦСКА может купить хорватского защитника ШарлияREGNUM 11:20

Московский ЦСКА может купить хорватского защитника Звонимира Шарлия. Об этом сообщает Epodravina.hr. Отмечается, что Шарлия близок к переходу в ЦСКА, стороны уже договорились о его переходе на правах аренды с правом выкупа.
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ЦСКА арендует с правом выкупа 22-летнего хорвата

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СМИ: ЦСКА договорился об аренде хорватского защитника

Матч ТВ10:19

ЦСКА готов подписать защитника Звонимира Шарлию: детали, условия, биография

Чемпионат13:00

ЦСКА договорился о приобретении хорвата Шарлии

Sport.ru10:59

СМИ: ЦСКА арендует Шарлию с правом последующего выкупа

Спорт-Экспресс10:24

ЦСКА арендует хорватского защитника с правом выкупа

Sport24.ru09:36

ЦСКА близок к аренде 22-летнего хорватского защитника Шарлии с правом выкупа

Sports.ru10:15
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Футбол

Самедов покинул «Крылья Советов»

Российский полузащитник Александр Самедов рассказал о своём уходе из самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
Обновлено в 12:29
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Два легких самолета столкнулись в Нидерландах, есть погибшие

Два легких самолета Piper Cub, которые выполняли групповой полет, столкнулись в небе над провинцией Северный Брабант в Нидерландах.
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Дмитрий Шепелев рассказал, почему редко публикует фото сына

Дмитрий Шепелев состоял в отношениях с популярной певицей Жанной Фриске. В 2013 году у пары родился сын Платон.
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Защитник «Ливерпуля» может перейти в «Зенит»

«Зенит» рассматривает усиление позиции левого защитника в качестве испанского латераля Альберто Морено, который скоро покинет «Ливерпуль» и станет свободным агентом.
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Общество

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Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
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Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции

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Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено в 05:16
Армия и оружие

Украинские силовики сто раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

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Обновлено в 11:03
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста

Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату

Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 12:20
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Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом

Обновлено в 07:59
Общество

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Роскосмос разработал кодекс профессиональной этики космонавтов, говорится в проекте кодекса, опубликованном на сайте нормативных правовых актов Российской Федерации.
Обновлено в 12:54
Политика

В Тбилиси возобновилась акция протеста около парламента

Обновлено в 12:37
Кино

В Netflix согласились закрыть сериал «Благие знамения» ради верующих

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Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Фото: Кит Харингтон закончил лечение в реабилитационной клинике

Ходили также слухи о том, что актера насильно поместили в клинику, но эти домыслы опровергли папарацци, которые несколько раз заставали Харингтона за пределами центра.
Обновлено в 09:00
Общество

Центробанк РФ поддержал новые правила взыскания долгов по микрозаймам

Стандарт дополняет и расширяет ряд требований к процедуре взыскания просроченных долгов, в том числе через посредничество коллекторов.
Обновлено в 07:03
Общество

Дроздов жалуется на унижения при съемках «В мире животных»

Обновлено вчера в 09:51
Спорт

Адвокат рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в колонии

Обновлено в 10:20
Происшествия

Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек

Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
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Происшествия

В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова»

МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.
Обновлено в 13:22
Происшествия

В США взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе

На нефтеперерабатывающем заводе на юге Филадельфии произошел крупный пожар, о пострадавших пока ничего не сообщается, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Общество

Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление

Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Политика

В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей

Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26
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Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков

Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:03
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В МИД рекомендовали россиянам отказаться от поездок в Грузию

В МИД РФ рекомендовали россиянам в интересах их собственной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 11:58
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Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Трамп объяснил, почему отменил удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в последний момент отменил удар по целям в Иране, который должен был стать ответом на уничтожение американского беспилотника.
Обновлено в 10:25
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Эксперты раскрыли хитрости по спасению от жары

Эксперты из Германии представили вниманию хитрости, которые позволяют спастись от жары.
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