Футбол

ЦСКА может купить форварда «Тулузы» СаногоProstoProSport 17:03

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Нападающий «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в ЦСКА. Как сообщат Footmercato, будущее 26-летнего форварда в чемпионате Франции находится в неопределенном состоянии и существует вероятность, при которой он сменит клуб этим летом.
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ЦСКА может купить форварда «Тулузы» Саного

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