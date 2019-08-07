Футбол

ЦСКА может купить форварда «Крыльев Советов» в случае продажи ЧаловаГазета.Ru вчера в 16:23

Московский ЦСКА может приобрести нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева, сообщает "Чемпионат.com". Отмечается, что армейцы могут обратить внимание на кандидатуру Соболева в том случае, если расстанутся с форвардом Федором Чаловым, которым активно интересуются в Англии.
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В качестве замены Чалова ЦСКА рассматривает Соболева

По информации "СЭ", один из кандидатов на позицию форварда, которого рассматривает ЦСКА на замену Федору Чалову – нападающий "Крыльев" Александр Соболев. Соболев (22 года) стал одним из открытий старта чемпионата, забив в 4 матчах 4 гола.
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