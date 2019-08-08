Футбол

ЦСКА может купить Комличенко или Джорджевича на замену ЧаловуSports.ru вчера в 17:55

В качестве замены Чалову армейцы рассматривают кандидатуры Николая Комличенко («Млада-Болеслав») и Луки Джорджевича («Зенит»). Комличенко ведет переговоры с «Локомотивом», но ЦСКА готов включиться в борьбу за игрока, сообщает «Чемпионат».
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.
Чемпионатвчера в 18:00

Подробнее о событии

«Бомбардир»: руководство «Локомотива» и Семин одобрили покупку Комличенко

Бомбардир.ру05:31

ЦСКА проявляет интерес к Комличенко и Джорджевичу

Soccer.ruвчера в 18:18

СМИ: ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем

RT на русскомвчера в 18:28

Комличенко и Джорджевич вошли в шорт-лист ЦСКА на замену Чалову

ProstoProSportвчера в 18:23

Комличенко и Джорджевич попали в сферу интересов ЦСКА

Советский спортвчера в 18:30

ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем

Чемпионатвчера в 18:00

ЦСКА может купить Комличенко или Джорджевича на замену Чалову

Sports.ruвчера в 17:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:16, Вашингтон
Происшествия

Силовики штурмуют резиденцию Атамбаева

Обновлено в 09:08
Общество

У берегов России впервые обнаружили сельдяного короля

В Приморском крае нашли редкую рыбу - сельдяного короля, это первый случай, когда его обнаружили у российских берегов.
Обновлено в 08:22
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено вчера в 12:14
Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Радиационный фон в Северодвинске пришел в норму после ЧП на полигоне

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Северодвинске специалисты подтвердили, что радиационный фон в городе нормализовался после кратковременного повышения.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Политика

Музей Черномырдина в Оренбуржье планируют достроить к 1 сентября

Уроженец Оренбургской области Виктор Черномырдин (1938-2010) занимал должности министра газовой промышленности СССР, первого главы "Газпрома", премьер-министра России (1992-1998), посла России на Украине (2001-2009), а также советника президента РФ и спецпредставителя президента по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Германия приостанавливает эксплуатацию боевых вертолетов Tiger

Вооруженные силы ФРГ в качестве меры предосторожности решили временно отказаться от эксплуатации боевых вертолетов Eurocopter Tiger.
Обновлено вчера в 11:35
Гаджеты

Samsung представила Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено в 06:12
Общество

Роскачество предложило приравнять вино к сельхозпродуктам

Мы как Роскачество считаем, что вино должно стать сельскохозяйственным продуктом и соответствующим образом регулироваться", - сказал Лоевский журналистам после экскурсии по винзаводу "Массандра", с которого стартовал аудит винодельческих предприятий Крыма в рамках проекта "Винный гид России".
Обновлено в 07:24
Происшествия

СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов

Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Общество

МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа

Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено в 02:18
Футбол

Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»

Обновлено в 09:04
Происшествия

В Ленобласти трактор с прицепом насмерть задавил пьяного пешехода

Обновлено в 08:47
Политика

Япония не приняла ноту протеста России по Южным Курилам

Ранее в МИД России пригласили посла Японии в России Тоехису Кодзуки, которому вручили ноту с решительным протестом из-за нарушений японскими участниками безвизовых обменов на Южных Курилах.
Обновлено вчера в 03:48
Политика

Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе

46-летний актер опубликовал у себя в инстаграм-историях нежную фотографию, на которой он держит за руку свою 28-летнюю возлюбленную.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

Надежда Савченко поразила Сеть фотосессией на берегу моря

Обновлено вчера в 22:36
Энергетика

Доходы России от экспорта нефти в первом полугодии снизились на 3%

Экспорт нефти из России в стоимостном выражении снизился в январе—июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% — до $58,513 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).
Обновлено в 05:36
Политика

СМИ сообщили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку — 2»

США не удастся запретить экспорт газа из России в Европу даже при помощи санкций, если Вашингтон не предложит альтернативу «Северному потоку — 2», пишет Jundle Welt.
Обновлено в 08:59
Происшествия

СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Политика

Посол США в РФ Хантсман подал Трампу заявление об отставке

Посол США в России Джон Хантсман подал американскому президенту Дональду Трампу заявление об отставке.
Обновлено 06 августа в 11:29
Кино

Тарантино рассказал, сколько раз смотрел свой новый фильм

Свое свежее творение Тарантино смотрел инкогнито — примечательно, что режиссер посещал разные кинотеатры Лос-Анджелеса, где сейчас живет и работает.
Обновлено в 08:52
Политика

В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля

Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Мосгорсуд освободил гадалку-советчицу полковника Захарченко

Услугами гадалки Михай пользовался скандально известный полковник МВД Дмитрий Захарченко.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Минобороны Финляндии заявило о влиянии России на Запад

Минобороны Финляндии обвинило Россию в постоянном "гибридном влиянии" на Запад.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Силовики протаранили ворота дома Атамбаева, идет перестрелка

Обновлено в 08:57
Политика

Руководство Абхазии почтило память погибших в войне 2008 года

Обновлено в 07:14
Наука

Ученые сделали водку из чернобыльской пшеницы и воды

Британские и украинские ученые изготовили партию водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения.
Обновлено в 05:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лука Джорджевич
Черногорский футболист
Черногорский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной Черногории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное