Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.

с чего всё началось

В качестве замены Чалову армейцы рассматривают кандидатуры Николая Комличенко («Млада-Болеслав») и Луки Джорджевича («Зенит»). Комличенко ведет переговоры с «Локомотивом», но ЦСКА готов включиться в борьбу за игрока, сообщает «Чемпионат».

ЦСКА может купить Комличенко или Джорджевича на замену Чалову

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