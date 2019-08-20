Футбол

ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Серджи ГомесаЕженедельник Футбол 04:29

Испанский защитник может продолжить карьеру в чемпионате России. 27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА. Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа.
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