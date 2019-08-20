Футбол

ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Серджи ГомесаЕженедельник Футбол 04:29

Испанский защитник может продолжить карьеру в чемпионате России. 27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА. Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Главные новости утра. «Рубин» и «Зенит» заплатили за Сутормина 50 тысяч, Роналду заплатил Майорге 375 тысяч

Бомбардир.ру04:57

ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гомеса с правом выкупа

Sports.ruвчера в 17:58

ЦСКА хочет арендовать защитника «Севильи» Серхи Гомеса, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 18:31

ЦСКА планирует арендовать воспитанника «Барселоны»

Sport.ruвчера в 18:29

Источник: ЦСКА заинтересован в аренде защитника «Севильи» Гомеса

Спорт-Экспрессвчера в 18:26

ЦСКА хочет арендовать у «Севильи» воспитанника «Барселоны»

Sport24.ruвчера в 17:43

ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Севильи» Гомеса

Чемпионатвчера в 17:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Политика

Судья предрек Порошенко длительный тюремный срок или эмиграцию

Причиной тюремного срока Вовк назвал уголовные дела, возбужденные против Порошенко по искам юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 03:29
Политика

Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

80 лет назад началось наступление советских войск на Халхин-Голе

20 августа 1939 года советские и монгольские войска перешли в решительное наступление на Халхин-Голе.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Рябков прокомментировал ситуацию с мониторинговыми станциями в России

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что передача данных с российских станций, входящих в международную систему мониторинга ядерных испытаний, является добровольной.
Обновлено в 05:26
Политика

Рассмотрение жалобы на арест Вышинского снова перенесли

Рассмотрение жалобы на продление ареста Кирилла Вышинского в очередной раз отложено.
Обновлено в 04:34
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Обновлено вчера в 21:16
Политика

Беглов пообещал Петербургу семь станций метро за пять лет

Александр Беглов в ходе дебатов был скромнее: за ближайшие пять лет он обещал только семь новых станций.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

Асад сообщил о позитивных изменениях ситуации в Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил о позитивных изменениях в военно-политической ситуации в стране.
Обновлено в 05:25
Политика

Путин обсудил с Макроном возможность встречи в нормандском формате

Президенты России и Франции обсудили возможность проведения встречи на высоком уровне в нормандском формате.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Происшествия

Мусоровоз столкнулся с микроавтобусом в Челябинске

Микроавтобус столкнулся с мусоровозом в Челябинске, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Суд Киева заочно арестовал экс-министра доходов Клименко

Суд в Киеве заочно арестовал бывшего министра доходов и сборов времен президентства Виктора Януковича Александра Клименко, сообщила пресс-служба генпрокуратуры Украины.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани

Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Культура

Apple потратила 6 млрд долларов на производство своих шоу и фильмов

Корпорация Apple потратила порядка шести миллиардов долларов на производство своих оригинальных шоу и фильмов.
Обновлено в 02:47
Космос

Китайский спутник ChineSat-18 успешно запущен

В понедельник Китай успешно вывел на геостанционную переходную орбиту новый телекоммуникационный спутник ChineSat-18.
Обновлено в 02:48
Гаджеты

Представлены Realme 5 и 5 Pro: бюджетные смартфоны с четырьмя камерами

Сегодня бренд Realme на специальном мероприятии представил два новых смартфона с четырьмя камерами.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка

Обновлено в 02:23
Происшествия

Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции

Обновлено в 02:41
Футбол

Шюррле – о победе над ЦСКА: было весело. Спасибо болельщикам

Обновлено в 03:55
Политика

Президент Финляндии допустил, что обсудит на встрече с Путиным протесты в Москве

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Сауди Ниинистё на встрече в Хельсинки в среду могут коснуться темы массовых акций протеста в Москве.
Обновлено в 05:00
Футбол

Президент «Реала» хочет отомстить «Барселоне», подписав Неймара

По информации источника, президент мадридской команды Флорентино Перес всерьез настроен купить бразильца, чтобы отомстить «Барселоне».
Обновлено в 03:48
Общество

В Германии закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой

Обновлено вчера в 10:35
Экономика

Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике

В Минфине России предложили официально распространить мораторий на новые меры господдержки нефтегазовых месторождений в Арктике.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Джигарханяна выписали из больницы

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы. На прошлой неделе он был госпитализирован для проведения обследования.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день

5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Общество

Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду

Меньше всего на еду, по оценке Росстата, в прошлом году потратили жители Москвы (24,5%), Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (23,1%) и Татарстана (21,8%).
Обновлено в 04:53
Здоровье

Детсады отменили справки об отсутствии контакта с больными

В столице отменили обязательное предоставление в детские сады бумажных справок об отсутствии у детей контактов с инфекционными больными, написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей

Обновлено в 02:13
Космос

Рогозин пообещал сделать сверхтяжелую ракету РФ дешевле американской

Обновлено в 05:27
Наука

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное