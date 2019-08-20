Испанский защитник может продолжить карьеру в чемпионате России. 27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА. Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа.

Общество ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Политика В Кремле оценили испытание в США запрещенной ДРСМД ракеты Испытания Вашингтоном крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), свидетельствуют о давнем намерении США разрушить соглашение.

Происшествия Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.

Политика Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.

Политика В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским Телефонный разговор между Зеленским и Путиным состоялся 7 августа.

Армия и оружие Лавров рассказал о контактах России и Турции по проблеме Идлиба Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика Макрон по-русски написал о европейской России Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.

Политика Джонсон предложил ЕС новые условия Brexit В соглашении прописано, что после выхода Британии из Евросоюза Северная Ирландия останется в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка, пока Лондон и Брюссель не согласуют иной способ сохранения прозрачной границы.

Происшествия Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.

Происшествия Российская легкоатлетка умерла в 25 лет Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.

Футбол Испанская бригада арбитров рассудит «Брагу» и «Спартак» Испанская бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом рассудит «Брагу» и «Спартак» в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

Общество Рособрнадзор высказался о запрете мобильников в школах Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов прокомментировал возможный запрет мобильных телефонов в школах.

Политика Путин впервые прокомментировал акции протеста в России Во время своего рабочего визита во Францию, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, впервые прокомментировал акции протеста, которые проходили в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, недопущенных до выборов по тем или иным причинам.

Общество Россияне рассказали о планах на будущее Большинство россиян планируют свою жизнь на короткую, среднюю и длительную перспективу и уверены, что их будущее зависит от них самих, следует из опроса Фонда общественного мнения.

Происшествия В Челябинске девять пострадавших в ДТП остаются в больницах Девять человек остаются в лечебных учреждениях после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.

Политика Песков оценил ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов, например «Фризиума».

Политика Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.