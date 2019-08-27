Футбол

REGNUMREGNUMЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гомеса

Московский ЦСКА может усилить состав защитником «Севильи» Серджи Гомесом.
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Жоау Мариу переходит в «Локо», ЦСКА хочет арендовать защитника «Севильи». Трансферы и слухи дня

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ЦСКА возьмёт в аренду защитника «Севильи»

Sport.ruвчера в 16:13
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