Футбол
REGNUMЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гомеса
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ЦСКА договорился с игроком «Севильи» Гомесом об аренде, клубы ведут переговоры
Чемпионатвчера в 14:46
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В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
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Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
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«Легенда №17» стала самой популярной российской кинолентой XXI века
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Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
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Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
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34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
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«Россиум» Романа Авдеева может совершить сделку года на офисном рынке
Концерн «Россиум» может купить у турецкого холдинга Renaissance Development площади в офисной части многофункционального комплекса Neva Towers в деловом центре «Москва-сити», рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам переговоров.
Ведомости вчера в 17:47
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Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме
В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
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Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Известия вчера в 15:39
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Теннис. Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова не сумела выйти во второй круг US Open.
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Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Происшествия
В Лондоне на карнавале задержали почти 100 человек
25 августа на карнавале в лондонском районе Ноттинг-Хилл задержали 97 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений.
REGNUM вчера в 09:39
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Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
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Кинематографисты и киноманы отмечают День российского кино
Телепорт вчера в 19:35
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Родовое село Кадыровых переименовали в Чечне
Родовое село Кадыровых под названием Центарой переименовали в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
Вечерняя Москва вчера в 11:59
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
СК начал проверку после смерти пенсионерки у больницы в Севастополе
Главное следственное управление СК по республике Крым и Севастополю проводит проверку в связи со смертью пожилой женщины на скамейке возле городской больницы, сообщили РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 02:55
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Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20
Экономика
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Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic
Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
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Росстат предупредил о дефиците мужчин
Во всех регионах России, кроме Чукотки и Камчатки, к 2036 году сохранится дефицит мужчин.
ЛОТ вчера в 11:15
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Экономика
В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
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