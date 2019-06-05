Футбол
ЦСКА может арендовать 22-летнего хорватского защитника с правом выкупаРИА Новости 10:38
Московский ЦСКА договорился с хорватским футбольным клубом "Славен Белупо" об аренде центрального защитника Звонимира Шарлии с последующим правом выкупа, сообщает epodravina.hr со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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Политика
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено вчера в 08:35
Общество
Роскомнадзор «психанул» в Twitter из-за нецензурной лексики
В пятницу, 21 июня, в Twitter разгорелся настоящий скандал между российскими пользователями и Роскомнадзором (РКН).
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Иран пощадил американский военный самолет
Обновлено в 07:59
Политика
Студенты отказались поддерживать оппозицию в Тбилиси
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Бузова вышла к школьникам без штанов в Кремле
«В Кремль без штанов», — посетовал другой. Впрочем, было много и тех, кто выступил в защиту певицы.
Обновлено в 05:20
Гаджеты
Apple отзывает MacBook Pro из-за риска возгорания
Компания Apple запустила программу отзыва 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с Retina-экранами модельного ряда 2015 года.
Обновлено в 01:30
Политика
Глава МВД Грузии заявил, что уйдет в отставку, «когда это будет нужно»
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявляет, что он уйдет в отставку тогда, когда это будет нужно.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Катерина Шпица высказалась о пластических операциях
В свои 33 года Катерина Шпица, успешная актриса и мама, выглядит как молоденькая девчонка - ее возраст не дает ей никто.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой женился на жительнице Казани
Племянник примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой женился во второй раз. Избранницу Влада Пугачева зовут Гузель .
Обновлено в 08:36
Общество
Канал имени Москвы дал новую течь
Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек
Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя
Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.
Обновлено в 11:30
Политика
Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме
Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.
Обновлено в 10:13
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков
Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:03
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект против «кнопкодавства»
Президент Украины Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Американские танкисты в Румынии перепутали полигон с посевами фермеров
Американские военные во время учений НАТО в Румынии перепутали полигон с посевами местных фермеров, сообщили в пресс-служба министерства национальной обороны Румынии.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Завуч сняла у второклассников отпечатки пальцев для поимки вора
В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:46
Общество
Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление
Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Политика
Лукашенко назвал Кадырова братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом.
Обновлено в 06:39
Музыка
Внуки Андрея Макаревича не знают русского языка
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил, что его внуки, живущие в США, не знают русского языка.
Обновлено в 10:06
Политика
Спецкорреспондента «Коммерсанта» не пустили в Грузию
Пограничная полиция не пустила в Грузию специального корреспондента "Коммерсанта" Владимира Соловьева.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Политика
В США вновь предложили ввести санкции против госдолга России
Политики предлагают ввести санкции против российских банков, запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести ограничения против суверенного долга России и против российского киберсектора.
Обновлено в 11:04