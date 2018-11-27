ЦСКА лишился шансов на выход из группы и с двумя очками занимает последнее место в квартете. "Виктория" (5 очков) идет на третьем месте. Вечером во вторник главные команды ЦСКА и "Виктории" сыграют между собой в "Лужниках" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

ЦСКА лишился шансов на выход из группы Юношеской лиги УЕФА

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